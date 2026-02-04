04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
1-120'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
0-019'
04 Şubat
M.City-Newcastle
1-019'
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
0-0DA
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0DA
04 Şubat
Nice-Montpellier
0-1DA
04 Şubat
Lyon-Laval
0-0DA
04 Şubat
Troyes-Lens
0-020'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-036'
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-190'

Kazımcan Karataş: "Hangi görev verilirse elimden geleni yaparım"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın İstanbulspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Kazımcan Karataş konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, sahasında 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti.
 
Maçın ardından sarı-kırmızılıların savunmacısı Kazımcan Karataş açıklamalarda bulundu.
 
Maçta yaşanan talihsiz sakatlık sonrası konuşan Kazımcan "İkinci yarının başında bir pozisyon oldu. Umarım Ahmed ve rakip kaleci en kısa sürede sağlığına kavuşur." dedi.
 
Bu maçta stoper oynaması hakkında yorum yapan Kazımcan, "Bir şey söylememe gerek yok. Hocamız böyle kullandı. Elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Başka yerde görev verirse de elimden geleni yaparım. Kendimi hep hazır tuttum. Kendi başıma başarmadım. Hocamız, teknik heyet ve takım arkadaşlarımla kendimi buldum ve fırsatı iyi değerlendirdim." ifadelerini kullandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
