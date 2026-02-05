04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-3
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-2
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-4
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

Okan Buruk'tan Leroy Sane sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Leroy Sane'nin 13 Şubat'ta oynanacak Eyüpspor maçıyla geri dönebileceğini söyledi.

calendar 05 Şubat 2026 01:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'tan Leroy Sane sözleri






Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada İstanbulspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.

Sarı-kırmızılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane'nin durumu hakkında bilgi verdi.

Okan Buruk, Alman yıldızın 13 Şubat'ta oynanacak Eyüpspor maçında kadroda olabileceğini söyledi.

Başarılı teknik adam, "Sane'nin Rizespor maçında olup olmayacağını bilmiyorum ama bir sonraki maçta (Eyüpspor) olur diye tahmin ediyorum." dedi.

Galatasaray, ligdeki Rizespor ve Eyüpspor maçlarının ardından 17 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.


1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
