Okan Buruk'tan Leroy Sane sözleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupada İstanbulspor ile oynadıkları maçın ardından konuştu.
Sarı-kırmızılı teknik adam, Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane'nin durumu hakkında bilgi verdi.
Okan Buruk, Alman yıldızın 13 Şubat'ta oynanacak Eyüpspor maçında kadroda olabileceğini söyledi.
Başarılı teknik adam, "Sane'nin Rizespor maçında olup olmayacağını bilmiyorum ama bir sonraki maçta (Eyüpspor) olur diye tahmin ediyorum." dedi.
Galatasaray, ligdeki Rizespor ve Eyüpspor maçlarının ardından 17 Şubat'ta Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
