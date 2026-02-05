04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-390'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-190'
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-190'
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-490'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

Manchester City, Lig Kupası'nda finalde!

Manchester City, Newcastle United'ı 3-1 yenerek Lig Kupası'nda finale yükseldi. Manchester City, finalde Arsenal ile karşılaşacak.

calendar 05 Şubat 2026 00:54
Manchester City, Lig Kupası'nda finalde!
İngiltere Lig Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Manchester City, sahasında Newcastle United ile karşı karşıya geldi.

Deplasmandaki ilk maçı 2-0 kazanan Manchester City, Etihad Stadyumu'nda oynanan maçı da 3-1'lik skorla kazandı.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 7 ve 29. dakikalarda Omar Marmoush ve 32. dakikada Tijjani Reijnders attı. Newcastle United'ın tek golünü 62. dakikada Anthony Elanga attı.

Manchester City, bu sonucun ardından Lig Kupası'nda finale yükseldi. Manchester City, finalde Arsenal ile kupa için mücadele edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
