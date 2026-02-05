04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-390'
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-190'
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-490'
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

Abdullah Avcı: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isterdim"

Türkiye'nin önemli teknik adamlarından Abdullah Avcı, Fenerbahçe ile ilgili konuştu.

calendar 05 Şubat 2026 00:32
Abdullah Avcı: 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isterdim'
Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında her Çarşamba ekrana gelen Empati'de teknik direktör Abdullah Avcı'yı konuk etti.

Empati'de Abdullah Avcı bahis soruşturması için yorum yaptı ve 'Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isterdim' itirafında bulundu.

"SÜRECİN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM!"

"HER ŞEY VARSA ÇIKSIN ORTAYA!"

Bahis soruşturması hakkında söylemek istediğin bir şey var mı?

Abdullah Avcı: Sürecin doğru olmadığını düşünüyorum şu an itibariyla! Şöyle düşün, her şey varsa çıksın ortaya, bunla ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi ben bir tek direktörüm takımda, her sene kurallar değişebiliyor, her sene başı bize bilgilendirme ve güncelleme için hoca yolluyor yeni kurallar hakkında bilgilendirme toplantısı yapılıyor; bunu örnek olarak anlattım. Liglerimizin sponsoru bahis şirketidir, baktığında doğru mu? Ben şöyle ifade ediyorum, sıfırlayamazsın ama sezon başları bahisle ilgili kuralları sadece futbolcu değil, teknik heyet, futbolcu, çalışan personel, sağlık ekibi, performans neyse bütün bu profesyonelleri bir bilgilendirme toplantısı yapıp, neyin ne olduğunu ifade etmek gerekiyor, anlatmak gerekiyor, bu oranı sıfırlayamayız, daha aza düşürebiliriz.

"FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYON YAPMAK İSTERDİM"

Çalıştırmak istediğin, kalbinin kuytusunda bir takım var mı Türkiye'de?

Abdullah Avcı: Bütün hepsi ile benim şeyim oldu, istendim. Bir dönem şunu çok istedim, Trabzonspor'dan sonra Fenerbahçe'de çalışmayı çok istemiştim. Şampiyon 2 tane büyük ve zor bir camianın, uzun süre olamamışları, bunu Trabzon'da yaşadıktan sonra Fenerbahçe'de yaşamayı çok böyle o dönem istemiştim. Şu an hissettiğim öyle bir şey yok, ama o dönemi hala sıcak olduğu için söyleyebilirim.

