Beşiktaş transferde geç de olsa açıldı. Sırasıyla Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'u kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, bir sürprize imza atıp sağ bek için de girişimlere başladı.
Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncusu Amir Murillo ile ilgilenen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesinin ardından harekete geçti.
Panamalı futbolcu cephesiyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat üzerinden büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Geriye ise Marsilya ile pazarlıkların son aşaması kaldı.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Fransız ekibi 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş, 4 milyon Euro teklif etti.
Temasların devam ettiği ve tarafların ortak noktada buluşmasının yakın olduğu belirtildi.
Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.
KİMDİR?
11 Şubat, 1996'da Panama City'de doğan Amir Murillo, San Francisco'nun altyapısında yetişti. 18 yaşında A takımla ilk maçına çıktı.
New York Red Bulls ve Anderlecht formaları giyen Panamalı sağ bek, 2023'te Marsilya'ya katıldı. Panama Milli Takımı ile 90 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.
Beşiktaş'ta yeni transfer yolda: Amir Murillo
Beşiktaş, sağ bek için Marsilya forması giyen Amir Murillo'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşırken kulüpler arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi.
Beşiktaş transferde geç de olsa açıldı. Sırasıyla Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'u kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, bir sürprize imza atıp sağ bek için de girişimlere başladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Mauro Icardi'den geleceği hakkında açıklama!
-
9
Galatasaray'da Ugarte gerçeği!
-
8
Beşiktaş'a Çin işkencesi: Emmanuel Agbadou
-
7
Beşiktaş Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi!
-
6
Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Muhtemel 11'ler
-
5
Galatasaray, Renato Nhaga'yı açıkladı
-
4
Cagliari'den Semih Kılıçsoy için karar
-
3
Yaser Asprilla için açıklama
-
2
Galatasaray'dan Can Armando Güner açıklaması
-
1
Fenerbahçe'den forvet harekatı!
- 10:44 Konyaspor'da İlhan Palut geri dönüyor
- 10:44 Galatasaray'dan Türkiye Kupası'nda galibiyet zinciri
- 10:39 Ramy Bensebaini'ye Galatasaray için izin yok!
- 10:37 Sevilla'nın hayalleri suya düştü: Youssef En Nesyri
- 10:31 Davis Cup'ta Milli Takım, Slovenya'ya karşı
- 10:23 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılışı yapılıyor
- 10:12 Galatasaray'da hayal kırıklığı: Orta saha transferi
- 10:09 NBA'de Celtics, deplasmanda Rockets'ı mağlup etti
- 09:46 Galatasaray'da yeni transfer: Singo
- 09:42 Beşiktaş'ta yeni transfer yolda: Amir Murillo
- 09:26 Galatasaray'da sadece o kaldı!
- 09:11 Beşiktaş'a Çin işkencesi: Emmanuel Agbadou
- 09:10 Bahis ve şike soruşturmasında 52 kişi hakkında iddianame
- 08:56 Murat Özbostan'dan N'Golo Kante yorumu!
- 08:52 Galatasaray'da kupayla kalıyor: Ahmed Kutucu
- 08:38 Yaser Asprilla için açıklama
- 08:27 Fenerbahçe'den forvet harekatı!
- 08:27 Yusuf Demir, eski takımına dönüyor
- 08:19 Galatasaray'da Ugarte gerçeği!
- 08:00 Can Armando için Barış Alper önlemi
- 07:50 Galatasaray'ın yeni ilacı: Renato Nhaga
- 01:43 Fenerbahçe Beko, Paris deplasmanına çıkıyor
- 01:35 Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi açıkladı
- 01:25 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Muhtemel 11'ler
- 01:19 Kocaelispor - Beşiktaş; Muhtemel 11'ler
- 01:10 Okan Buruk'tan Leroy Sane sözleri
- 01:08 Inter, Torino'yu geçerek yarı finale yükseldi
- 00:59 Eczacıbaşı Dynavit'ten İtalya'da kritik zafer
- 00:56 Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda çeyrek finalde
- 00:54 Manchester City, Lig Kupası'nda finalde!
- 00:53 İlyas Öztürk: "Galatasaray'a karşı gençlerle buraya geldik"
- 00:46 Hatayspor, Taylan Özgün'ü kadrosuna kattı
- 00:43 Zeren Spor'dan Almanya'da net galibiyet
- 00:40 VakıfBank'tan muhteşem geri dönüş: 6'da 6!
- 00:32 Abdullah Avcı: "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak isterdim"
- 00:24 Galatasaray MCT Technic'ten kritik galibiyet
- 00:02 Galatasaray, Renato Nhaga'yı açıkladı
- 23:56 Galatasaray'da ayrılık: Yusuf Demir
- 23:49 Fenerbahçe Medicana çeyrek finale lider çıktı
- 23:34 Beşiktaş Hyeongyu Oh transferini KAP'a bildirdi!
- 23:16 Galatasaray'dan Can Armando Güner açıklaması
- 23:14 Kazımcan Karataş: "Hangi görev verilirse elimden geleni yaparım"
- 23:00 Kaan Ayhan: "Juventus'tan korkmuyoruz"
- 22:51 Mauro Icardi'den geleceği hakkında açıklama!
- 22:35 Atila Gerin: "21 yaş ortalamalı kadroyla çok değerli bir puan aldık"
- 22:29 Galatasaray, kupada kayıpsız gidiyor
- 22:19 Beşiktaş GAIN, Türk Telekom'u yendi ve çeyrek finale çıktı
- 22:09 Galatasaray'dan Avrupa'da 10 sayı fark!
- 21:54 Fenerbahçe, yarı final play-in'i garantiledi
- 21:42 Galatasaray maçında korku dolu anlar!
- 21:38 Metin Diyadin: "Fenerbahçe maçı zorluk derecesi yüksek"
- 21:27 N'Golo Kante, Fenerbahçe için İstanbul'da
- 21:24 Galatasaray, Altimira transferinden çekildi!
- 20:36 Galatasaray tarihine geçti: Mauro Icardi!
- 20:27 Amedspor, Atakan Müjde'yi kiralık olarak kadrosuna kattı
- 20:27 Jasikevicius: "Fenerbahçe basketbolunu sahaya yansıtmalıyız"
- 20:10 Okan Buruk'tan transfer yanıtı!
- 19:57 Kupada Gençlerbirliği ile Eyüpspor yenişemedi
- 19:56 Konyaspor'da Çağdaş Atan'a veda!
- 19:40 Cagliari'den Semih Kılıçsoy için karar
Manchester City, Lig Kupası'nda finalde!
Simeone'den Lookman açıklaması
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı
Liverpool'dan Zeki Çelik'e yakın takip!
Joan Laporta'dan Flick ile devam mesajı
Ademola Lookman: "Atletico'da olmak çok özel"
İngiltere'de gündem Acun Ilıcalı!
Vedat Muriqi attı, Mallorca kazandı
Lens, Maximin ile anlaştı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|20
|15
|4
|1
|47
|14
|49
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|46
|3
|Trabzonspor
|20
|12
|6
|2
|38
|23
|42
|4
|Göztepe
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|39
|5
|Beşiktaş
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|36
|6
|Başakşehir
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|30
|7
|Samsunspor
|20
|7
|9
|4
|24
|21
|30
|8
|Gaziantep FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|25
|9
|Kocaelispor
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|24
|10
|Alanyaspor
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|22
|11
|Gençlerbirliği
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|22
|12
|Rizespor
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|20
|13
|Antalyaspor
|20
|5
|5
|10
|19
|33
|20
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|19
|15
|Eyüpspor
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|15
|18
|Karagümrük
|20
|2
|3
|15
|17
|39
|9