05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Konyaspor'da İlhan Palut geri dönüyor

Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile görüşme yapacak. Palut, görüşmeler için şehre davet edildi.

calendar 05 Şubat 2026 10:44 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 10:46
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Konyaspor'da İlhan Palut geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Konyaspor, Çağdaş Atan sonrası teknik direktörlük görevine yeniden İlhan Palut'u getirmeye hazırlanıyor.

Yeşil-beyazlılar, İlhan Palut ile görüşme yapılacağını ve 49 yaşındaki teknik adamın şehre davet edildiğini açıkladı.

Konyaspor'un açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüz Tümosan Konyaspor, teknik direktörlük görevi kapsamında değerlendirmelerde bulunmak ve görüş alışverişi yapmak üzere Sayın İlhan Palut'u Konya'ya davet etmiştir.

Sayın Palut'un, bu gece (Perşembe) ya da yarın (Cuma) sabah saatlerinde şehrimize gelmesi beklenmektedir. Yapılacak görüşmelerin ardından kamuoyu gerekli şekilde bilgilendirilecektir."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.