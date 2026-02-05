05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Trabzonspor'da Armand Lauriente gerçeği!

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin, "Kulüp tarihinin en pahalı bonservisini teklif ettik. 15+3 milyon Euro verdik ama istediğimiz yanıtı alamadık." dediği futbolcunun Sassuolo'da forma giyen Armand Lauriente olduğu ortaya çıktı.

calendar 05 Şubat 2026 11:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Transferde Chibuike Nwaiwu, Mathias Lovik ve Umut Nayir'i renklerine bağlayan Trabzonspor, sol açık takviyesi için de çalışmalarını sürdürüyor.

LAURIENTE GERÇEĞİ

Teknik direktör Fatih Tekke yaptığı açıklamada, "Kulüp tarihinin en yüksek tekliflerini yapıyoruz. Hatta bir oyuncu için 15+3 milyon Euro verdik ama istediğimiz yanıtı alamadık" ifadelerini kullanmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının bahsettiği oyuncunun, Sassuolo forması giyen Armand Lauriente olduğu öğrenildi.

Bordo-mavililer, 27 yaşındaki yıldızı kadrosuna katmak için oldukça yüksek maliyetli bir teklif yaparken Sassuolo kulübünü şimdilik ikna edemedi.

ALTERNATİFLERE YÖNELDİ

Yönetim, transferin son günlerinde alternatif isimlere yöneldi.

Fransız sol kanat bu sezon 24 maçta 3 gol-3 asistlik katkı sağladı.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
