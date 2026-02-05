Deprem geçmiş olsun mesajları ve sözler 2026!

SİYASİLERDEN DEPREM MESAJLARI

Deprem geçmiş olsun mesajları vatandaşlar tarafından internette yoğun olarak aranıyor. Dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş meydana gelen şiddetli depremin ardından tüm Türkiye yasa boğuldu. Sosyal medyada vatandaşlar Kahramanmaraş halkının yanında olduklarını anlatan mesajlar yayınlamak istiyor. Deprem geçmiş olsun mesajları ahberimizde yer alıyor..Yine yüreğimiz yandı Allah beterinden saklasınGönüllerimiz ve dualarımız sizinle..Geçmiş olsun güzel ülkemin güzel insanları..Kalbimiz sizinle, bir an önce depremlerin son bulması dilekleriyle.Üst üste yaşanan depremlerle sarsılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun.Bu acı bize fazla, bu acı bizi yaktı, geçmiş olsun Türkiye, geçmiş olsun ülkem.Gözler ve yürekler bir kişinin daha canlı kurtarıldığı göçük çalışmalarında. Geçmiş olsun Türkiye.Allah aynı korkuyu, aynı yıkımı ve aynı çaresizliği bir daha yaşatmasın bizlere. Geçmiş olsun Türkiye.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 7,4 büyüklüğündeki depremin sonrasında sosyal medya hesabından "Milletimize geçmiş olsun" dedi. Devletin tüm kurumları ile teyakkuz halinde olduğunu söyledi.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş başta olmak üzere birçok ilden göçük haberi alındığını söyledi. "Muhtemel yaralılara ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.Bakan Koca, "Büyük bir acı yaşamamayı temenni ediyoruz" notunu paylaştı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini söyledi, tüm tedbirlerin alındığını vurguladı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, tüm kurumların teyakkuz halinde olduğunun altını çizdi. "Dualarımız depremden etkilenen vatandaşlarımızla. İnşallah bu felaketi de en az hasarla atlatacağız" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, depremin Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre illerden hissedildiğini söyledi. "Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiştir" açıklaması yaptı. Devletin tüm birimleri ile iş başında olduğunu söyledi.