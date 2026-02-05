05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-465'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli : Hyeon-gyu Oh

24 yaşındaki Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh, kulüp tarihinin 197. yabancı futbolcusu olarak kayıtlara geçti

calendar 05 Şubat 2026 12:36
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli : Hyeon-gyu Oh
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Belçika temsilcisi Genk'ten transfer ettiği santrfor Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlı kulübün tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.
Beşiktaş, daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlıların 14 milyon avro karşılığında 3,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcü oyuncu, kulüp tarihinin 197. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.

Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan'ın ardından kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. futbolcu oldu.

KARİYERİ

Futbola ülkesinin takımlarından Maseog ES'de başlayan Hyeon-gyu Oh, daha sonra Suwon Samsung Bluewings altyapısına geçiş yaptı.

Suwon Samsung Bluewings'te A takım seviyesine 2019'da çıkan Güney Koreli futbolcu, Gimcheon Sangmu'da kiralık geçirdiği dönemin ardından Suwon'a geri döndü.

Avrupa kulüplerin ilgisini çekmeye başlayan Oh, Ocak 2023'te İskoçya ekibi Celtic ile Avrupa'ya ilk adımını attı. İskoçya temsilcisinde 1,5 sezon forma giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu, Temmuz 2024'te Belçika'nın Genk takımına transfer oldu.

Kore'de mecburi olan askerlik görevini de kariyerinin başlarında yapan Hyeon-gyu Oh, Belçika'da en golcü (22) dönemini yaşadı.

Devre arası transfer döneminde golcüsü Tammy Abraham'ı 21 milyon avroya Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, gündemine aldığı Oh'u ise 14 milyon avroya renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.

Hyeon-gyu Oh, kariyerinde forma giydiği ekiplerde şu istatistiklerle oynadı:

Kulüp Maç sayısı Gol
Genk 73 22
Suwon Samsung Bluewings 53 14
Celtic 47 12
Gimcheon Sangmu 40 9
BEŞİKTAŞ TARİHİNDEKİ İLK GÜNEY KORELİ

Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.

Daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk kez Güney Koreli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Söz konusu transferle birlikte bu sayı 57 farklı ülkeden 197 futbolcuya yükseldi.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı formasını A takım seviyesinde 24 kez giymeyi başardı.

Oh, A takımda ilk milli karşılaşmasına 11 Kasım 2022'de oynanan dostluk maçında İzlanda karşısında çıktı. O dönem Paulo Bento yönetimindeki Güney Kore'nin 1-0 kazandığı maçta golcü futbolcu, 72. dakikada Gue-sung Cho'nun yerine oyuna dahil oldu.

Milli formayı A takım seviyesinde 24 kez giyen Hyeon-gyu Oh, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Genç futbolcu, alt yaş gruplarında da birçok kez milli formayı terletti.

EN FAZLA YABANCI BREZİLYA'DAN

Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı futbolculardan yana kullandı.

Siyah-beyazlılar, bugüne dek Brezilya pasaportlu 24 oyuncuyu renklerine bağlarken Almanya ve Portekiz 13'er futbolcuyla bu alanda ikinci, Yugoslavya ise 10 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.

BEŞİKTAŞ'IN YABANCILARI

Beşiktaş'ın 1959'dan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

Ülke Sayı Futbolcular
Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista
Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai
Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva
Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela
Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim
İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham
İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero
Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic
Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny
Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier
Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson
Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi
Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic
Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey
Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana
Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa
İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour
Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst
Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku
Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra
Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba
Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco
İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic
Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic
ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd
Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov
Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss
Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail
İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor
Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin
Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman
Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny
Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar
Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko
Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse
Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure
Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani
Belçika 1 Michy Batshuayi
Cezayir 1 Rachid Ghezzal
Danimarka 1 Peter Kjaer
Ekvador 1 Keny Arroyo
Ermenistan 1 Aras Özbiliz
Gambiya 1 Omar Colley
Gine 1 Souleymane Youla
Güney Afrika 1 Fani Madida
İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson
Japonya 1 Shinji Kagawa
Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov
Kosova 1 Milot Rashica
Libya 1 Moatasem Al-Musrati
Rusya 1 Dmitriy Khlestov
Tunus 1 Zoubaier Baya
Ukrayna 1 Denis Boyko
Yeşil Burun Adaları 1 Bebe
Benin 1 Junior Olaitan
Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh
 

Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.