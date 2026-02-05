Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli : Hyeon-gyu Oh

Kulüp Maç sayısı Gol Genk 73 22 Suwon Samsung Bluewings 53 14 Celtic 47 12 Gimcheon Sangmu 40 9

Ülke Sayı Futbolcular Brezilya 24 Ronaldo Guiaro, Marinho, Amaral, Zago, Ailton, Jose Kleberson, Ricardinho, Bobo, Marcio Nobre, Rodrigo Tabata, Marco Aurelio, Sidnei, Dentinho, Ramon Motta, Luiz Rhodolfo, Marcelo Guedes, Adriano Correia, Anderson Talisca, Vagner Love, Douglas Pereira, Welinton Souza Silva, Josef de Souza, Alex Teixeira, Gabriel Paulista Almanya 13 Raimond Aumann, Stefan Kuntz, Thomas Hengen, Oliver Schaefer, Markus Münch, Sixten Veit, Fabian Ernst, Michael Fink, Roberto Hilbert, Andreas Beck, Mario Gomez, Loris Karius, Felix Uduokhai Portekiz 13 Ricardo Quaresma, Simao Sabrosa, Manuel Fernandes, Hugo Almeida, Edu, Julio Alves, Pepe, Pedro Rebocho, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Tiago Djalo, Jota Silva Yugoslavya 10 Milonja Kalicanin, Djordje Milic, Sava Paunovic, Zlatan Arnautovic, Dzevad Secerbegovic, Mirsad Kovacevic, Rade Paprica, Milos Jurkovic, Rade Zalad, Mitar Mrkela Romanya 8 Lica Nunweiller, Cornel Popa, Ion Barbu, Radu Niculescu, Daniel Pancu, Marius Maldarasanu, Adrian Ilie, Alexandru Maxim İngiltere 8 Les Ferdinand, Alan Walsh, Robert McDonald, Dele Alli, Nathan Redmond, Alex Oxlade-Chamberlain, Joe Worrall, Tammy Abraham İspanya 7 Juanfran, Guti Hernandez, Alexis Delgado, Fabri, Alvaro Negredo, Victor Ruiz, Javi Montero Hırvatistan 7 Marjan Mrmic, Vedran Runje, Gordon Schildenfeld, Anthony Seric, Matej Mitrovic, Domagoj Vida, Ante Rebic Çekya 5 Tomas Jun, Tomas Zapotocny, Tomas Sivok, David Jurasek, Vaclav Cerny Fransa 5 Pascal Nouma, Edouard Cisse, Julien Escude, Nicolas Isimat-Mirin, Valentin Rosier Norveç 5 Ronny Johnsen, Thomas Myhre, Arild Stavrum, John Carew, Jonas Svensson Nijerya 5 Daniel Amokachi, Cristopher Ohen, Ike Shorunmu, Michael Eneramo, Wilfred Ndidi Bosna Hersek 4 Sead Halilagic, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Amir Hadziahmetovic Gana 4 Daniel Opare, Kevin-Prince Boateng, Bernard Mensah, Daniel Amartey Kamerun 4 Dany Nounkeu, Vincent Aboubakar, Georges-Kevin N'Koudou, Jean Onana Arjantin 4 Osvaldo Nartallo, Matias Delgado, Federico Higuain, Jose Sosa İtalya 4 Federico Giunti, Matteo Ferrari, Ciro Immobile, Cher Ndour Hollanda 3 Ryan Babel, Jeremain Lens, Wout Weghorst Kolombiya 3 Oscar Cordoba, Pedro Franco, Elan Ricardo Demokratik Kongo Cumhuriyeti 3 Fabrice N'Sakala, Jackson Muleka, Arthur Masuaku Polonya 3 Adam Zejer, Jaroslaw Bako, Kaan Dobra Senegal 3 Lamine Diatta, Mamadou Niang, Demba Ba Şili 3 Rodrigo Tello, Gary Medel, Enzo Roco İsveç 2 Mattias Asper, Alexander Milosevic Sırbistan 2 Dusko Tosic, Adem Ljajic ABD 2 Jermaine Jones, Tyler Boyd Bulgaristan 2 Zlatko Yankov, Yordan Letchkov Fas 2 Jamal Sellami, Romain Saiss Finlandiya 2 Tommy Lindholm, Atik İsmail İskoçya 2 Ian Wilson, Allan McGregor Kanada 2 Atiba Hutchinson, Cyle Larin Macaristan 2 Tibor Szalay, Joe Erwin Kuzman Mısır 2 Ahmed Hassan, Muhammed Elneny Peru 2 Francesco Manassero, Guillermo del Solar Slovakya 2 Miroslav Karhan, Filip Holosko Fildişi Sahilleri 2 Eric Bailly, Badra Cisse Mali 2 Abdoulay Diaby, El Bilal Toure Arnavutluk 2 Ernest Muçi, Kristjan Asllani Belçika 1 Michy Batshuayi Cezayir 1 Rachid Ghezzal Danimarka 1 Peter Kjaer Ekvador 1 Keny Arroyo Ermenistan 1 Aras Özbiliz Gambiya 1 Omar Colley Gine 1 Souleymane Youla Güney Afrika 1 Fani Madida İzlanda 1 Eyjolfur Sverrisson Japonya 1 Shinji Kagawa Kazakistan 1 Bahtiyar Zaynutdinov Kosova 1 Milot Rashica Libya 1 Moatasem Al-Musrati Rusya 1 Dmitriy Khlestov Tunus 1 Zoubaier Baya Ukrayna 1 Denis Boyko Yeşil Burun Adaları 1 Bebe Benin 1 Junior Olaitan Güney Kore 1 Hyeon-gyu Oh

Beşiktaş, daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyla sözleşme imzaladı.Siyah-beyazlıların 14 milyon avro karşılığında 3,5 sezonluğuna kadrosuna kattığı 24 yaşındaki golcü oyuncu, kulüp tarihinin 197. yabancı futbolcusu olarak tarihe geçti.Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların Yasin Özcan, Kristjan Asllani ve Junior Olaitan'ın ardından kış transfer döneminde kadrosuna kattığı 4. futbolcu oldu.Futbola ülkesinin takımlarından Maseog ES'de başlayan Hyeon-gyu Oh, daha sonra Suwon Samsung Bluewings altyapısına geçiş yaptı.Suwon Samsung Bluewings'te A takım seviyesine 2019'da çıkan Güney Koreli futbolcu, Gimcheon Sangmu'da kiralık geçirdiği dönemin ardından Suwon'a geri döndü.Avrupa kulüplerin ilgisini çekmeye başlayan Oh, Ocak 2023'te İskoçya ekibi Celtic ile Avrupa'ya ilk adımını attı. İskoçya temsilcisinde 1,5 sezon forma giyen 24 yaşındaki golcü futbolcu, Temmuz 2024'te Belçika'nın Genk takımına transfer oldu.Kore'de mecburi olan askerlik görevini de kariyerinin başlarında yapan Hyeon-gyu Oh, Belçika'da en golcü (22) dönemini yaşadı.Devre arası transfer döneminde golcüsü Tammy Abraham'ı 21 milyon avroya Aston Villa'ya gönderen Beşiktaş, gündemine aldığı Oh'u ise 14 milyon avroya renklerine bağlayarak kadrosunu güçlendirdi.Hyeon-gyu Oh, kariyerinde forma giydiği ekiplerde şu istatistiklerle oynadı:Hyeon-gyu Oh, siyah-beyazlıların tarihindeki ilk Güney Koreli futbolcu oldu.Daha önce 56 farklı ülkeden 196 yabancı futbolcuyu renklerine bağlayan Beşiktaş, ilk kez Güney Koreli bir futbolcuyu kadrosuna kattı.Söz konusu transferle birlikte bu sayı 57 farklı ülkeden 197 futbolcuya yükseldi.Hyeon-gyu Oh, Güney Kore Milli Takımı formasını A takım seviyesinde 24 kez giymeyi başardı.Oh, A takımda ilk milli karşılaşmasına 11 Kasım 2022'de oynanan dostluk maçında İzlanda karşısında çıktı. O dönem Paulo Bento yönetimindeki Güney Kore'nin 1-0 kazandığı maçta golcü futbolcu, 72. dakikada Gue-sung Cho'nun yerine oyuna dahil oldu.Milli formayı A takım seviyesinde 24 kez giyen Hyeon-gyu Oh, 6 kez gol sevinci yaşadı.Genç futbolcu, alt yaş gruplarında da birçok kez milli formayı terletti.Beşiktaş, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalı futbolculardan yana kullandı.Siyah-beyazlılar, bugüne dek Brezilya pasaportlu 24 oyuncuyu renklerine bağlarken Almanya ve Portekiz 13'er futbolcuyla bu alanda ikinci, Yugoslavya ise 10 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı.