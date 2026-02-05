Türkiye'nin ilk Türk kadın buz yüzücüsü, 6 kez Dünya Şampiyonu ve buzlu suda en fazla duran sporcu olarak Guinness Dünya Rekoru sahibi Deniz Kayadelen, European Ice Swimming Championships'te 2 günde 2 altın madalya kazandı.



İtalya'nın Molveno kentinde düzenlenen, 550 sporcunun katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda yarışlar 1°C ısıdaki soğuk suda gerçekleşti. Kayadelen, 100 m Kelebek (yaş kategorisi) ve 250 m Serbest yarışlarında iki günde iki altın madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu oldu.



ÇOCUĞU HENÜZ 5 AYLIK



Geçtiğimiz yıl hamileyken Dünya Şampiyonu olan Deniz Kayadelen, bu yıl ise 5 aylık bir anne olarak yeniden zirveye çıktı. Şampiyona boyunca bu kez yalnızca rakipleriyle değil, uykusuz gecelerle, anneliğin sorumluluğuyla ve bedenin sınırlarıyla yarıştı. Uykusuz geceler, süt sağma ve beneğini emzirme düzeni, bedensel yorgunluk ve zihinsel baskıyla mücadele eden Kayadelen, tüm bu zorluklara rağmen 1 derecelik suda yarışarak büyük bir başarıya imza attı ve bir çok sporcu ve sporsevere ilham kaynağı oldu.



Şampiyonaya bu kez kızıyla birlikte gelen Kayadelen, kazandığı madalyaları kızına hediye etti. Yüzüşünü ise tüm kadınlara, annelere ve gelecek nesillere adadı.



Kayadelen'in kitabında da yazdığı gibi Molveno'dan yükselen mottosunu yineledi.



"Be limitless - Limitlerin ötesinde mucizeni gerçekleştir" diyen Bakırköy Ata Spor Kulübü Sporcusu Kayadelen yarışlardan sonra şöyle konuştu:



"İki günde iki altın madalya aldım. Dün 100 kelebek yüzdüm ve yaş kategorimde altın madalya aldım. Bugün 250 serbest yüzdüm ve tekrardan altın madalya aldım ve finallere kaldım. Su 1 derece, dışarısı eksi derecelerde. Elim ayağım kesildi, nefesim kesildi ve taze anne olarak uykusuz gecelere rağmen Türk kadınının gücünü göstermek adına, yeni nesillere ilham olmak adına bütün kulaçlarımı sizler için attım. Ve çok mutluyum, çok gururluyum. Türkiye'yi bütün dünyada temsil etmeye devam edeceğim"



'TEKRAR ALTIN MADALYA İÇİN YARIŞACAĞIM'



Herkese destekleri için teşekkürlerini ileten ve yarışların devam ettiğini belirten Kayadelen, "50 metre kelebek yüzeceğim ve sonra da 100 metre serbest. Tekrar altın madalya için yarışacağım ve bütün bu madalyaları kızım için, kızıma hediye edeceğim. Bambaşka bir motivasyonla, bambaşka bir güçle, hiçbir zaman yılmadan devam etmek lazım hayallerimizin peşinde koşmaya" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.



BABAOĞLU: SPORCULARIMIZLA NE KADAR GURUR DUYSAK AZ



Bakırköy Ata Spor Kulübü Başkanı Sait Babaoğlu da kulüplerinin çok sayıda sporcu yetiştirdiğini belirterek, "Sporcularımızla ne kadar gurur duysak az" dedi. Babaoğlu yetiştirdikleri bu sporculardan biri olan Deniz Kayadelen'i başarılarından dolayı kutladı ve madalyaların devamını diledi.



