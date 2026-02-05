Philadelphia 76ers, ikinci sezonundaki guard Jared McCain'i, Oklahoma City Thunder'a takasladı.



Anlaşmayı ESPN'den Shams Charania duyurdu.



Bu takas karşılığında Thunder, Philadelphia'ya Houston Rockets'ın 2026 birinci tur draft hakkını ve üç ikinci tur draft hakkını gönderiyor.



McCain, NBA'deki ikinci sezonunda, kısa ama etkileyici geçen çaylak yılındaki performansını tekrarlamakta zorlandı. 2025-26 sezonu başlangıcı, Ekim ayında başparmağındaki bağ yırtığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası üç hafta gecikti.



Bu sezon Philadelphia formasıyla 37 maçta görev alan McCain, %38,5 şut isabetiyle 6,6 sayı ortalaması yakaladı. Bu rakamlar, önceki sezon 23 maçlık süreçte kaydettiği 15,3 sayı ve %46 isabet oranının oldukça altında kaldı. Sol dizindeki menisküs yırtığı, McCain'in 2024-25 sezonunu Aralık ortasında erken kapatmasına neden oldu.



Philadelphia'ya gidecek ikinci tur haklarının 2027 ve 2028 yıllarına ait olduğu bildirildi. Charania'nın aktardığına göre 76ers, 2027 yılı için Thunder, Rockets, Indiana Pacers ve Miami Heat arasında en avantajlı ikinci tur hakkını alacak. 2028 seçimleri ise Thunder ve Milwaukee Bucks'a bağlı durumda.



