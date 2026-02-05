Kış Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya Norveç'te

Sıra Ülkeler Altın Gümüş Bronz Toplam 1. Norveç 148 134 123 405 2. ABD 114 121 95 330 3. Almanya 105 97 65 267 4. Sovyetler Birliği 78 57 59 194 5. Kanada 77 72 76 225 6. Avusturya 71 88 91 250 7. İsveç 65 51 60 176 8. İsviçre 63 47 58 168 9. Hollanda 53 49 45 147 10. Rusya 47 39 35 121 11. Finlandiya 45 65 65 175 12. İtalya 42 43 56 141 13. Fransa 41 42 55 138 14. Doğu Almanya 39 36 35 110 15. Güney Kore 33 30 16 79 16. Çin 22 32 23 77 17. Japonya 17 29 30 76 18. Büyük Britanya 12 5 17 34 19. Batı Almanya 11 15 13 39 20. Çekya 10 11 13 34 21. Birleşik Takım 9 6 8 23 22. Belarus 8 7 5 20 23. Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı 8 6 5 19 24. Polonya 7 7 9 23 25. Avustralya 6 7 6 19 26. Rusya Olimpiyat Komitesi 5 12 15 32 27. Slovenya 4 8 12 24 28. Hırvatistan 4 6 1 11 29. Slovakya 4 5 1 10 30. Estonya 4 2 2 8 31. Ukrayna 3 2 4 9 32. Çekoslovakya 2 8 15 25 33. Rus Olimpik Atletler 2 6 9 17 34. Macaristan 2 2 6 10 35. Lihtenştayn 2 2 6 10 36. Belçika 2 2 4 8 37. Yeni Zelanda 2 2 2 6 38. Letonya 1 3 6 10 39. Kazakistan 1 3 4 8 40. Bulgaristan 1 2 3 6 41. İspanya 1 1 3 5 42. Özbekistan 1 0 0 1 43. Yugoslavya 0 3 1 4 44. Lüksemburg 0 2 0 2 45. Kuzey Kore 0 1 1 2 46. Danimarka 0 1 0 1 47. Romanya 0 0 1 1

Organizasyon tarihinde 148 altın, 134 gümüş ve 123 bronz olmak üzere 405 madalya kazanan Norveçli sporcular, ülkelerini zirveye taşıdı.Norveç'i 114 altın, 121 gümüş ve 95 bronz olmak üzere 330 madalya ile ABD takip etti.Almanya ise 105'i altın, 97'si gümüş ve 65'i bronz, toplam 267 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.Norveç, kış olimpiyatları tarihinde 10 kez madalya tablosunun zirvesine çıktı.Oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi Norveç, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 ve 2022'deki olimpiyatların madalya sıralamasında birinci oldu.Bu yıl 25'incisi düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkelerini temsilen 47 ulusal komite madalya kazandı.Oyunlarda 42 ülke, en az bir altın madalya elde etti. 5 ülke de elde ettiği gümüş ve bronz madalyalarla bu listeye girdi.Türkiye'nin ise kış olimpiyatları tarihinde madalyası bulunmuyor.Geçirdiği tarihsel süreç nedeniyle madalya tablosunda 4 farklı sıralamada yer alan Alman sporcular, oyunlar tarihine damgasını vurdu.Almanya, 1992 Albertville'deki oyunlardan itibaren son 9 kış olimpiyatının madalya sıralamasında 3 kez birinci ve 4 kez ikinci olup 105'i altın, 97'si gümüş, 65'i bronz, toplam 267 madalya topladı.Doğu Almanya 39 altın, 36 gümüş, 35 bronz olmak üzere 110, Batı Almanya 11'i altın, 15'i gümüş ve 13'ü bronz, toplam 39, Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı da 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere olimpiyat tarihinde 19 madalya kazandı.Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan ülkelerin altın madalya sayılarına göre oluşturduğu sıra ve toplam madalya sayıları şöyle:Not: