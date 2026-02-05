Kış Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya Norveç'te

İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları öncesi tüm zamanların madalya sayısında Norveç ilk sırada bulunuyor.
Organizasyon tarihinde 148 altın, 134 gümüş ve 123 bronz olmak üzere 405 madalya kazanan Norveçli sporcular, ülkelerini zirveye taşıdı.
Norveç'i 114 altın, 121 gümüş ve 95 bronz olmak üzere 330 madalya ile ABD takip etti.
Almanya ise 105'i altın, 97'si gümüş ve 65'i bronz, toplam 267 madalyayla üçüncü sırada yer aldı.
Norveç 10 kez madalya tablosunun zirvesine çıktı
Norveç, kış olimpiyatları tarihinde 10 kez madalya tablosunun zirvesine çıktı.
Oyunlar tarihinin en başarılı ülkesi Norveç, 1924, 1928, 1936, 1948, 1952, 1968, 2002, 2014, 2018 ve 2022'deki olimpiyatların madalya sıralamasında birinci oldu.
47 ulusal komitenin madalyası var
Bu yıl 25'incisi düzenlenecek Kış Olimpiyat Oyunları'nda ülkelerini temsilen 47 ulusal komite madalya kazandı.
Oyunlarda 42 ülke, en az bir altın madalya elde etti. 5 ülke de elde ettiği gümüş ve bronz madalyalarla bu listeye girdi.
Türkiye'nin ise kış olimpiyatları tarihinde madalyası bulunmuyor.
Alman sporcular damga vurdu
Geçirdiği tarihsel süreç nedeniyle madalya tablosunda 4 farklı sıralamada yer alan Alman sporcular, oyunlar tarihine damgasını vurdu.
Almanya, 1992 Albertville'deki oyunlardan itibaren son 9 kış olimpiyatının madalya sıralamasında 3 kez birinci ve 4 kez ikinci olup 105'i altın, 97'si gümüş, 65'i bronz, toplam 267 madalya topladı.
Doğu Almanya 39 altın, 36 gümüş, 35 bronz olmak üzere 110, Batı Almanya 11'i altın, 15'i gümüş ve 13'ü bronz, toplam 39, Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı da 8 altın, 6 gümüş ve 5 bronz olmak üzere olimpiyat tarihinde 19 madalya kazandı.
Madalyası bulunan ülkelerin sırası
Kış Olimpiyat Oyunları'nda madalya alan ülkelerin altın madalya sayılarına göre oluşturduğu sıra ve toplam madalya sayıları şöyle:
Not: 21. sıradaki Birleşik Takım, 1992 Albertville Kış Olimpiyatları'nda mücadele eden Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Belarus, Özbekistan ve Ermenistan'dan sporcuların oluşturduğu takımın ismidir.
|Sıra
|Ülkeler
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1.
|Norveç
|148
|134
|123
|405
|2.
|ABD
|114
|121
|95
|330
|3.
|Almanya
|105
|97
|65
|267
|4.
|Sovyetler Birliği
|78
|57
|59
|194
|5.
|Kanada
|77
|72
|76
|225
|6.
|Avusturya
|71
|88
|91
|250
|7.
|İsveç
|65
|51
|60
|176
|8.
|İsviçre
|63
|47
|58
|168
|9.
|Hollanda
|53
|49
|45
|147
|10.
|Rusya
|47
|39
|35
|121
|11.
|Finlandiya
|45
|65
|65
|175
|12.
|İtalya
|42
|43
|56
|141
|13.
|Fransa
|41
|42
|55
|138
|14.
|Doğu Almanya
|39
|36
|35
|110
|15.
|Güney Kore
|33
|30
|16
|79
|16.
|Çin
|22
|32
|23
|77
|17.
|Japonya
|17
|29
|30
|76
|18.
|Büyük Britanya
|12
|5
|17
|34
|19.
|Batı Almanya
|11
|15
|13
|39
|20.
|Çekya
|10
|11
|13
|34
|21.
|Birleşik Takım
|9
|6
|8
|23
|22.
|Belarus
|8
|7
|5
|20
|23.
|Almanya Birleşik Olimpiyat Takımı
|8
|6
|5
|19
|24.
|Polonya
|7
|7
|9
|23
|25.
|Avustralya
|6
|7
|6
|19
|26.
|Rusya Olimpiyat Komitesi
|5
|12
|15
|32
|27.
|Slovenya
|4
|8
|12
|24
|28.
|Hırvatistan
|4
|6
|1
|11
|29.
|Slovakya
|4
|5
|1
|10
|30.
|Estonya
|4
|2
|2
|8
|31.
|Ukrayna
|3
|2
|4
|9
|32.
|Çekoslovakya
|2
|8
|15
|25
|33.
|Rus Olimpik Atletler
|2
|6
|9
|17
|34.
|Macaristan
|2
|2
|6
|10
|35.
|Lihtenştayn
|2
|2
|6
|10
|36.
|Belçika
|2
|2
|4
|8
|37.
|Yeni Zelanda
|2
|2
|2
|6
|38.
|Letonya
|1
|3
|6
|10
|39.
|Kazakistan
|1
|3
|4
|8
|40.
|Bulgaristan
|1
|2
|3
|6
|41.
|İspanya
|1
|1
|3
|5
|42.
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|43.
|Yugoslavya
|0
|3
|1
|4
|44.
|Lüksemburg
|0
|2
|0
|2
|45.
|Kuzey Kore
|0
|1
|1
|2
|46.
|Danimarka
|0
|1
|0
|1
|47.
|Romanya
|0
|0
|1
|1