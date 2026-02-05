Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek için yanıt!

Fenerbahçe, ara transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala flaş bir girişimde bulundu.



Sarı-lacivertliler, genç futbolcusu Yusuf Akçiçek için Al-Hilal'e yaptığı kiralama teklifinden olumsuz yanıt aldı.



Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Suudi Arabistan temsilcisi, Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek için sunduğu kiralama teklifini reddetti.



PERFORMANSI



Bu sezon Al Hilal forması ile 15 maça çıkan 20 yaşındaki savunmacı 1 gol kaydetti.







