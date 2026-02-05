Türkiye, 19. kez kış olimpiyatlarında

Yıl Yer Erkek Kadın Toplam 1924 Chamonix (Fransa) - - - 1928 St. Moritz (İsviçre) - - - 1932 Lake Placid (ABD) - - - 1936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) 6 - 6 1948 St. Moritz (İsviçre) 4 - 4 1952 Oslo (Norveç) - - - 1956 Cortina d'Ampezzo (İtalya) 4 - 4 1960 Squaw Valley (ABD) 2 - 2 1964 Innsbruck (Avusturya) 5 - 5 1968 Grenoble (Fransa) 11 - 11 1972 Sapporo (Japonya) - - - 1976 Innsbruck (Avusturya) 9 - 9 1980 Lake Placid (ABD) - - - 1984 Saraybosna (Yugoslavya) 7 - 7 1988 Calgary (Kanada) 8 - 8 1992 Albertville (Fransa) 8 - 8 1994 Lillehammer (Norveç) 1 - 1 1998 Nagano (Japonya) 1 - 1 2002 Salt Lake City (ABD) 2 1 3 2006 Torino (İtalya) 3 3 6 2010 Vancouver (Kanada) 2 3 5 2014 Soçi (Rusya) 3 3 6 2018 PyeongChang (Güney Kore) 5 3 8 2022 Pekin (Çin) 4 3 7 2026 Milano-Cortina (İtalya) 6 2 8 Toplam 91 18 109

İlk kez 1936'da Garmisch-Partenkirchen'deki oyunlara katılarak kış oyunları serüveni başlayan Türk sporcular, İtalya'daki organizasyonla üst üste 12. kış olimpiyatlarında yer almış olacak.Oyunlara bugüne dek 18 kez katılma şansı elde eden Türkiye, 1924, 1928, 1932, 1952, 1972 ve 1980'deki olimpiyatlarda ise yer almadı.Türkiye, bugüne kadar katıldığı 18 kış olimpiyatında 101 sporcuyla temsil edildi.Milano-Cortina 2026'ya 8 sporcuyla katılacak Türkiye, böylece kış olimpiyatlarında temsil sayısını 109'a yükseltecek.Ay-yıldızlılar, 1984'te Saraybosna'da yapılan olimpiyatlardan itibaren bütün oyunlarda yer aldı.Türk sporcular, kış olimpiyatlarında bugüne kadar madalya kazanamadı.Milli takımın organizasyon tarihinde en fazla sporcuyla katıldığı olimpiyat, 11 kişiyle Grenoble 1968 oldu.Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu üçüncü ve kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ikinci kez kış olimpiyatlarında yer alacak.Fatih Arda İpcioğlu, PyeongChang 2018 ve Pekin 2022, Furkan Akar ise Pekin 2022'de mücadele etti.Kayaklı koşuda İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang, kısa kulvar sürat pateninde Denis Örs ve kayakla atlamada Muhammed Ali Bedir, ilk kez kış olimpiyatlarına katılacak.Muzaffer Demirhan, Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago, dörder kezle kış olimpiyatlarına en fazla katılan Türk sporcular konumunda bulunuyor.Ayrıca ilk deneyimini Salt Lake 2002'de yaşayan Kelime Çetinkaya, oyunlarda yer alan ilk Türk kadın sporcu oldu.Kış Olimpiyat Oyunları'nda daha önce mücadele eden ve 2026 oyunlarında yer alacak sporcular şöyle:2026: Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir, İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, Furkan Akar, Denis Örs, Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang2022: Özlem Çarıkcıoğlu, Berkin Usta, Fatih Arda İpcioğlu, Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman, Yusuf Emre Fırat, Furkan Akar2018: Alper Uçar, Alisa Agafonova, Serdar Deniz, Özlem Çarıkcıoğlu, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Fatih Arda İpcioğlu2014: Alper Uçar, Alisa Agafonova, Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Tuğba Daşdemir Kocaağa, Emre Şimşek2010: Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Tuğba Daşdemir Kocaağa, Tuğba Karademir, Erdinç Türksever2006: Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Tuğba Karademir, Duygu Gül Ulusoy, Hamit Şare, Muhammet Kızılarslan2002: Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Atakan Alaftargil1998: Arif Alaftargil1994: Mithat Yıldırım1992: Mithat Yıldırım, Ahmet Demir, Cevdet Can, Taner Üstündağ, Yakup Birinci, Abdullah Yılmaz, Celal Şener, Fikret Ören1988: Ahmet Demir, Abdullah Yılmaz, Yakup Birinci, Fikret Ören, Saim Koca, Erhan Dursun, Resul Sare, Göksay Demirhan1984: Yakup Birinci, Erhan Dursun, Ali Fuat Hışıl, Erkan Mermut, Sabahattin Hamamcıoğlu, Muzaffer Selçuk, Nihattin Koca1976: Ahmet Kıbıl, Ahmet Ünal, Bahri Yılmaz, Ersin Ayrıksa, Murat Tosun, Mümtaz Demirhan, Sacit Özbey, Şeref Çınar, Yavuz Özbey1968: Ahmet Kıbıl, Bahattin Topal, Burhan Alakuş, Mehmet Gökcan, Mehmet Yıldırım, Naci Öğün, Özer Ateşci, Rıdvan Özbey, Şeref Çınar, Yaşar Önen, Zeki Eryıldırım1964: Abdurrahman Küçük, Bahattin Topal, Muzaffer Demirhan, Osman Yüce, Zeki Şamiloğlu1960: Muzaffer Demirhan, Zeki Şamiloğlu1956: Zeki Şamiloğlu, Mahmut Eroğlu, Muzaffer Demirhan, Osman Yüce1948: Muzaffer Demirhan, Osman Yüce, Dursun Bozkurt, Raşit Tolun1936: M. Şevket Karman, Cemal Tiğin, Reşat Erceş, Sadri Erkılıç, Nazım Aslangil, Ülker Pamir,