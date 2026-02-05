05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
Atalanta-Juventus
23:00
Strasbourg-AS Monaco
23:00
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Türkiye, 19. kez kış olimpiyatlarında

Kış olimpiyatlarına daha önce 18 kez katılan Türkiye, organizasyon tarihinde bugüne kadar 101 sporcuyla temsil edildi

05 Şubat 2026 11:38
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye, 19. kez kış olimpiyatlarında
Türkiye, İtalya'nın Milano-Cortina kentlerinde 6-22 Şubat'ta düzenlenecek organizasyonla Kış Olimpiyat Oyunları'na 19. kez katılacak.
İlk kez 1936'da Garmisch-Partenkirchen'deki oyunlara katılarak kış oyunları serüveni başlayan Türk sporcular, İtalya'daki organizasyonla üst üste 12. kış olimpiyatlarında yer almış olacak.

Oyunlara bugüne dek 18 kez katılma şansı elde eden Türkiye, 1924, 1928, 1932, 1952, 1972 ve 1980'deki olimpiyatlarda ise yer almadı.

Milano-Cortina'ya 8 milli sporcu katılacak

Türkiye, bugüne kadar katıldığı 18 kış olimpiyatında 101 sporcuyla temsil edildi.

Milano-Cortina 2026'ya 8 sporcuyla katılacak Türkiye, böylece kış olimpiyatlarında temsil sayısını 109'a yükseltecek.

Ay-yıldızlılar, 1984'te Saraybosna'da yapılan olimpiyatlardan itibaren bütün oyunlarda yer aldı.

Türk sporcular, kış olimpiyatlarında bugüne kadar madalya kazanamadı.

Milli takımın organizasyon tarihinde en fazla sporcuyla katıldığı olimpiyat, 11 kişiyle Grenoble 1968 oldu.

Fatih Arda İpcioğlu üçüncü, Furkan Akar ikinci kez

Kayakla atlamada Fatih Arda İpcioğlu üçüncü ve kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ikinci kez kış olimpiyatlarında yer alacak.

Fatih Arda İpcioğlu, PyeongChang 2018 ve Pekin 2022, Furkan Akar ise Pekin 2022'de mücadele etti.

Kayaklı koşuda İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, alp disiplininde Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang, kısa kulvar sürat pateninde Denis Örs ve kayakla atlamada Muhammed Ali Bedir, ilk kez kış olimpiyatlarına katılacak.

Rekor üç sporcuda

Muzaffer Demirhan, Kelime Çetinkaya ve Sabahattin Oğlago, dörder kezle kış olimpiyatlarına en fazla katılan Türk sporcular konumunda bulunuyor.

Ayrıca ilk deneyimini Salt Lake 2002'de yaşayan Kelime Çetinkaya, oyunlarda yer alan ilk Türk kadın sporcu oldu.

Kış oyunlarına katılan sporcular

Kış Olimpiyat Oyunları'nda daha önce mücadele eden ve 2026 oyunlarında yer alacak sporcular şöyle:

2026: Fatih Arda İpcioğlu, Muhammed Ali Bedir, İrem Dursun, Abdullah Yılmaz, Furkan Akar, Denis Örs, Ada Hasırcı, Thomas Kaan Önol Lang

2022: Özlem Çarıkcıoğlu, Berkin Usta, Fatih Arda İpcioğlu, Özlem Ceren Dursun, Ayşenur Duman, Yusuf Emre Fırat, Furkan Akar

2018: Alper Uçar, Alisa Agafonova, Serdar Deniz, Özlem Çarıkcıoğlu, Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek, Ayşenur Duman, Fatih Arda İpcioğlu

2014: Alper Uçar, Alisa Agafonova, Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Tuğba Daşdemir Kocaağa, Emre Şimşek

2010: Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Tuğba Daşdemir Kocaağa, Tuğba Karademir, Erdinç Türksever

2006: Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Tuğba Karademir, Duygu Gül Ulusoy, Hamit Şare, Muhammet Kızılarslan

2002: Kelime Çetinkaya, Sabahattin Oğlago, Atakan Alaftargil

1998: Arif Alaftargil

1994: Mithat Yıldırım

1992: Mithat Yıldırım, Ahmet Demir, Cevdet Can, Taner Üstündağ, Yakup Birinci, Abdullah Yılmaz, Celal Şener, Fikret Ören

1988: Ahmet Demir, Abdullah Yılmaz, Yakup Birinci, Fikret Ören, Saim Koca, Erhan Dursun, Resul Sare, Göksay Demirhan

1984: Yakup Birinci, Erhan Dursun, Ali Fuat Hışıl, Erkan Mermut, Sabahattin Hamamcıoğlu, Muzaffer Selçuk, Nihattin Koca

1976: Ahmet Kıbıl, Ahmet Ünal, Bahri Yılmaz, Ersin Ayrıksa, Murat Tosun, Mümtaz Demirhan, Sacit Özbey, Şeref Çınar, Yavuz Özbey

1968: Ahmet Kıbıl, Bahattin Topal, Burhan Alakuş, Mehmet Gökcan, Mehmet Yıldırım, Naci Öğün, Özer Ateşci, Rıdvan Özbey, Şeref Çınar, Yaşar Önen, Zeki Eryıldırım

1964: Abdurrahman Küçük, Bahattin Topal, Muzaffer Demirhan, Osman Yüce, Zeki Şamiloğlu

1960: Muzaffer Demirhan, Zeki Şamiloğlu

1956: Zeki Şamiloğlu, Mahmut Eroğlu, Muzaffer Demirhan, Osman Yüce

1948: Muzaffer Demirhan, Osman Yüce, Dursun Bozkurt, Raşit Tolun

1936: M. Şevket Karman, Cemal Tiğin, Reşat Erceş, Sadri Erkılıç, Nazım Aslangil, Ülker Pamir,

Bugüne dek kış oyunlarında yer alan Türk sporcuların yıllara göre sayısı şöyle:

Yıl Yer Erkek Kadın Toplam
1924 Chamonix (Fransa) - - -
1928 St. Moritz (İsviçre) - - -
1932 Lake Placid (ABD) - - -
1936 Garmisch-Partenkirchen (Almanya) 6 - 6
1948 St. Moritz (İsviçre) 4 - 4
1952 Oslo (Norveç) - - -
1956 Cortina d'Ampezzo (İtalya) 4 - 4
1960 Squaw Valley (ABD) 2 - 2
1964 Innsbruck (Avusturya) 5 - 5
1968 Grenoble (Fransa) 11 - 11
1972 Sapporo (Japonya) - - -
1976 Innsbruck (Avusturya) 9 - 9
1980 Lake Placid (ABD) - - -
1984 Saraybosna (Yugoslavya) 7 - 7
1988 Calgary (Kanada) 8 - 8
1992 Albertville (Fransa) 8 - 8
1994 Lillehammer (Norveç) 1 - 1
1998 Nagano (Japonya) 1 - 1
2002 Salt Lake City (ABD) 2 1 3
2006 Torino (İtalya) 3 3 6
2010 Vancouver (Kanada) 2 3 5
2014 Soçi (Rusya) 3 3 6
2018 PyeongChang (Güney Kore) 5 3 8
2022 Pekin (Çin) 4 3 7
2026 Milano-Cortina (İtalya) 6 2 8
  Toplam 91 18 109
