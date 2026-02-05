Futbolda "Ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2 Ocak'ta başlayan "Ara transfer" dönemi, 6 Şubat Cuma gece yarısı itibarıyla tamamlanacak.



Bu sezon 30 Haziran'da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi, 12 Eylül'de son bulmuştu.



