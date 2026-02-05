05 Şubat
Çağdaş Atan, Konyaspor'la Süper Lig'de galibiyet alamadı

TÜMOSAN Konyaspor'un başında 9 lig maçına çıkan Çağdaş Atan, yaşanan 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 5 puan toplayabildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde Süper Lig'de çıktığı 9 maçı da kazanamadı.

Büyük umutlar ve taraftarın coşkulu karşılamasıyla 6 Kasım 2025'te Konyaspor'a imza atan Çağdaş Atan, yeşil-beyazlı ekipte beklentileri karşılayamadı.

Teknik direktör Recep Uçar'ın ardından takımın başına getirilen Atan, Konyaspor'un başında ligde çıktığı 9 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Bu süreçte 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Konya temsilcisi, 5 puan toplayarak 14. sıraya geriledi.

Atan idaresindeki Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise ligdeki performansının aksine 3 maçta da galibiyet elde etti.

Gol yollarında etkisiz kaldı, kaleyi savunamadı

Konyaspor, Çağdaş Atan yönetiminde gol yollarında etkisiz kalırken kalesini de savunamadı.
Yeşil-beyazlı ekip, 45 yaşındaki teknik adam idaresinde çıktığı 9 lig maçında sadece 6 gol atabildi.
Buna karşın Konyaspor, söz konusu müsabakalarda kalesinde 15 gole engel olamadı.

Ligde 10 maçtır kazanamayan Konya temsilcisi, Atan yönetiminde dış sahada çıktığı 5 karşılaşmanın 4'ünü kaybetti.

İstenilen sonuçların alınamaması üzerine Konyaspor ile Çağdaş Atan, yolları ayırma kararı aldı.

"Bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor maalesef"

Atan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajda, "Sizlere bir Konyaspor efsanesi olan Sayın Aykut Kocaman'ın sözleriyle veda etmek istiyorum; bazı çiçekler bazı topraklarda yetişmiyor maalesef. Başkanımız Ömer Atiker ve yönetim kuruluna, oyuncularımıza, özellikle tüm personelimize ve beni harika karşılayıp her zaman destek olan Nalçacılılar Taraftar Grubuna çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

