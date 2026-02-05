05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
3-045'
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Del Piero'dan Kenan Yıldız yorumu

Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili konuştu.

05 Şubat 2026 14:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA

Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, İtalyan ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Del Piero, kendisiyle karşılaştırılan milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.

İtalyan futbol insanı, "Bakın, ben karşılaştırmalardan hep kaçındım. Kenan Yıldız, büyüyor ve gelişiyor. Maçtan maça ve önemli maçlarda sorumluluk üstlenebildiğini gösteriyor. Kesinlikle çok gelişti. Takımda daha deneyimli arkadaşlarından da ilham alarak kendisini adadığını görebiliyoruz. Gerçek şu ki, kendisine özgü bir yol çizmesi gerekiyor. Dünyada kendine bir yer edinmesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Juventus forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
