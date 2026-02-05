Del Piero'dan Kenan Yıldız yorumu

Juventus'un efsane isimlerinden Del Piero, İtalyan ekibiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Del Piero, kendisiyle karşılaştırılan milli futbolcumuz Kenan Yıldız ile ilgili gelen soruya da cevap verdi.



İtalyan futbol insanı, "Bakın, ben karşılaştırmalardan hep kaçındım. Kenan Yıldız, büyüyor ve gelişiyor. Maçtan maça ve önemli maçlarda sorumluluk üstlenebildiğini gösteriyor. Kesinlikle çok gelişti. Takımda daha deneyimli arkadaşlarından da ilham alarak kendisini adadığını görebiliyoruz. Gerçek şu ki, kendisine özgü bir yol çizmesi gerekiyor. Dünyada kendine bir yer edinmesi gerekiyor." sözlerini sarf etti.



Juventus forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Kenan Yıldız, 9 gol attı ve 8 asist yaptı.



