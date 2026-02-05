Göztepe'den Olaitan'ın yerine transfer: Filip Krastev

Junior Olaitan'ın transferi için Beşiktaş'la anlaşan Göztepe, 23 yaşındaki oyuncunun yerini Belçika'dan doldurdu.



Göztepe, bonservisi Lommel SK'da olan ve sezonu kiralık olarak Oxford United'da geçiren Bulgar futbolcu Filip Krastev'i kiralık olarak kadrosuna kattı. İmzalanan sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.





Kulüpten yapılan açıklamada,



Göztepe Kulübü, Filip Krastev transferini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.



Ailemize hoş geldin Filip Krastev!



Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" denildi.







KARİYERİ VE PERFORMANSI





Bu sezon Oxford United'da Championship ve F.A. Cup'ta toplam 17 maça çıkan Filip Krastev, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Krastev kariyerinde daha önce Slavia Sofia, Troyes, Cambuur, LAFC ve Pec Zweolle formalarını giymişti.









