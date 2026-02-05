05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
3-045'
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Göztepe'den Olaitan'ın yerine transfer: Filip Krastev

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Filip Krastev'i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

calendar 05 Şubat 2026 14:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Göztepe'den Olaitan'ın yerine transfer: Filip Krastev
Junior Olaitan'ın transferi için Beşiktaş'la anlaşan Göztepe, 23 yaşındaki oyuncunun yerini Belçika'dan doldurdu.

Göztepe, bonservisi Lommel SK'da olan ve sezonu kiralık olarak Oxford United'da geçiren Bulgar futbolcu Filip Krastev'i kiralık olarak kadrosuna kattı. İmzalanan sözleşmede satın alma opsiyonunun bulunduğu ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada,

Göztepe Kulübü, Filip Krastev transferini resmen duyurdu. Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Filip Krastev ve kulübü Lommel SK ile oyuncunun 2025/2026 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonu ile birlikte kiralanması konusunda anlaşmaya varılmıştır.

Ailemize hoş geldin Filip Krastev!

Şanlı kulübümüzle birlikte başarılarla dolu ve unutulmaz bir yolculuk diliyoruz" denildi.



KARİYERİ VE PERFORMANSI

Bu sezon Oxford United'da Championship ve F.A. Cup'ta toplam 17 maça çıkan Filip Krastev, 1 gol ve 1 asist kaydetti. Krastev kariyerinde daha önce Slavia Sofia, Troyes, Cambuur, LAFC ve Pec Zweolle formalarını giymişti.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
