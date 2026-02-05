05 Şubat
Gaziantep FK, kupada farklı galip!

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Gaziantep FK, deplasmanda 1.Lig ekibi Keçiörengücü'nü 5-1 mağlup etti.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gaziantep FK, kupada farklı galip!
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Gaziantep FK, deplasmanda Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi.

Aktepe Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk ekip Gaziantep FK, rakibini 5-1 mağlup ederek grupta kritik bir galibiyete imza attı.

Gaziantep FK'ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Christopher Lungoyi, 29. dakikada Nazım Sangare, 41. dakikada (P) ve 65. dakikada Denis Draguş, 83. dakikada (P) ise Muhammet Akmelek kaydetti.

Keçiörengücü'nün tek golü 6. dakikada penaltıdan Ali Akman'dan geldi.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK, gruptaki puanını 6'ya yükseltirken, Keçiörengücü 3 puanda kaldı.

C Grubu'nun son maçında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Keçiörengücü ise Erzurumspor FK deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
