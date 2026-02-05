05 Şubat
George Russell: "Verstappen ile mücadele etmek istiyorum!"

Mercedes pilotu George Russell, 2026 Formula 1 sezonunda Max Verstappen'e karşı bir şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanıyor.

05 Şubat 2026 15:45
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
George Russell: 'Verstappen ile mücadele etmek istiyorum!'






George Russell, Motorsport'un haberine göre 2026 Formula 1 sezonunda Max Verstappen'e karşı bir şampiyonluk mücadelesi vermeye hevesli. Mercedes pilotu, dünya şampiyonluğu favorisi olarak yeni sezonda iddialı bir konumda yer alıyor.

F1, bu yıl yeni bir kurallar dizisini tanıtacak; bu da otomobilin tamamen yeni olduğu ve güç dengesinin şu an için bilinmediği anlamına geliyor. Ancak Mercedes'in 2014'teki son motor değişikliğini domine ettikten sonra 8 şampiyonluk kazanması ve geçen haftaki Barselona testindeki etkileyici formu göz önüne alındığında, Russell şu anda bu yılki ilk şampiyonluğu için favori olarak görülüyor.

Ancak rekabetin, özellikle geçen sezon şampiyonluğu sadece iki puanla kaçıran ve gridin en iyisi olarak kabul edilen 4 kez dünya şampiyonu Max Verstappen ile Red Bull tarafında sert geçmesi bekleniyor. Red Bull'un kendi bünyesinde ürettiği ve Mercedes motoru kadar güçlü olması beklenmeyen yeni güç ünitesi hakkında soru işaretleri olsa da Russell, Verstappen'in mücadelenin içinde olacağını öngörüyor.

"MAX'IN NE KADAR İYİ OLDUĞUNU BİLİYORUZ"

Takımının 2026 lansmanında bir şampiyonluk mücadelesi olasılığı sorulduğunda, beş yarış galibi Russell şunları söyledi: "Max ile kafa kafaya gitmeyi çok istiyorum ve açıkçası Lando geçen yıl harika bir sezon geçirdi."

"Bu durum herhangi bir baskı yaratmadı. Sanırım taraftarlar ve insanlar, Mercedes'in açıkça en iyi güç ünitesine sahip olacağı beklentisiyle potansiyel bir Mercedes-McLaren düellosu bekliyordu. Ancak görünüşe göre diğer üreticiler de iyi iş çıkarmış. Red Bull'un, Mercedes'in baskın olduğu yıllarda bile her zaman harika bir aracı olduğunu biliyoruz; onları engelleyen araçları değil, motorlarıydı. Ve Max'in ne kadar iyi olduğunu da biliyoruz."

"Bu yüzden onun bu yıl mücadelenin içinde olacağını düşünüyorum ve bu harika bir şey. Tabii ki işlerin biraz daha kolay olmasını istersiniz ama asla kolay olmamalı; eğer kazanacaksanız, bunun için savaşmış ve pistte adilce kazanmış olmayı istersiniz."

Russell, Verstappen ile 2024 sezonunun sonunda yaşadıkları meşhur tartışma nedeniyle bir geçmişe sahip olsa da, 28 yaşındaki pilotun tek odak noktası o değil. Russell, özellikle 2025'i ilk 4'te bitiren takımların ve geçen hafta Lewis Hamilton ile Barselona'da en hızlı turu atan Ferrari'nin söz sahibi olacağından endişe ediyor.

"İZLEYİCLER İÇİN EN İYİ SENARYO"

Russell, "Spor ve sürücüler için en iyi senaryo, birçok farklı sürücü ve takımın kıyasıya mücadele etmesidir," diye ekledi. "Şu an için Red Bull, McLaren, Ferrari ve bizler birbirine oldukça yakın dört takım gibi görünüyoruz."

Russell, denkleme girebilecek bir takımdan daha bahsetti: Aston Martin. Takım artık efsanevi tasarımcı Adrian Newey liderliğinde bir Honda fabrika ekibi ve 2 kez dünya şampiyonu Fernando Alonso'ya sahip.

ASTON MARTİN'E DİKKAT

2025'i yedinci bitiren takım hakkında Russell, "Aston Martin'den gördüklerimizi ve Adrian'ın o araçla yaptıklarını göz ardı edemezsiniz. Oldukça muazzam görünüyor. Ayrıca Honda'nın son birkaç yılda Red Bull ile neler yapabildiğini biliyoruz; büyük bir mücadele görmek harika olurdu. 2010 yılında McLaren'ların, Fernando'nun ve Red Bull'ların hep birlikte savaştığı zamanları hatırlıyorum; bu sporun amacı budur ve bu yıl da böyle olmasını umuyoruz." diye konuştu.

