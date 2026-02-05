05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'nin sezon başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti.

05 Şubat 2026 16:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ardından bir santrforla daha yolların ayırdı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz Al-Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Rusya temsilcisi Zenit ile anlaştı. Fenerbahçe, Duran'ın sözleşmesini feshetti. 

Rus basını, Duran'ın kiralama bedelinin bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro olacağını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonunun olmadığı öğrenildi.



SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Öte yandan Jhon Duran'ın geçmişte yaptığı disiplin ihlalleri nedeniyle olumsuz bir imaja sahip olduğu ve bu durumun Zenit taraftarları arasında sosyal medyada tartışmalara yol açtığı aktarıldı. Haberin detaylarında, genç futbolcunun agresif hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördüğü, antrenmanlara geç kaldığı ve zaman zaman takım arkadaşlarıyla sorunlar yaşadığı bilgilerine de yer verildi.

PERFORMANSI

Kolombiyalı santrfor, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev alırken 5 gol ve 3 asist üretti.





  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
