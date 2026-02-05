Fenerbahçe, Jhon Duran'ın sözleşmesini feshetti

Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri'nin ardından bir santrforla daha yolların ayırdı. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz yaz Al-Nassr'dan kiraladığı Kolombiyalı golcü Jhon Duran, Rusya temsilcisi Zenit ile anlaştı. Fenerbahçe, Duran'ın sözleşmesini feshetti.
Rus basını, Duran'ın kiralama bedelinin bonuslarla birlikte yaklaşık 4 milyon euro olacağını duyurdu. Anlaşmada satın alma opsiyonunun olmadığı öğrenildi.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!
Öte yandan Jhon Duran'ın geçmişte yaptığı disiplin ihlalleri nedeniyle olumsuz bir imaja sahip olduğu ve bu durumun Zenit taraftarları arasında sosyal medyada tartışmalara yol açtığı aktarıldı. Haberin detaylarında, genç futbolcunun agresif hareketleri nedeniyle kırmızı kart gördüğü, antrenmanlara geç kaldığı ve zaman zaman takım arkadaşlarıyla sorunlar yaşadığı bilgilerine de yer verildi.
PERFORMANSI
Kolombiyalı santrfor, sezonun ilk yarısında Fenerbahçe formasıyla 21 maçta görev alırken 5 gol ve 3 asist üretti.
