Trabzonspor'dan Ricardo Horta hamlesi!

Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken Portekiz'den dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.
Bordo-mavililerin, Braga forması giyen 31 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Ricardo Horta için kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.
İŞTE KONUŞULAN RAKAMLAR
HT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, çarşamba günü Braga ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi ve Horta için 8-9 milyon Euro seviyelerinde bir teklif sundu. Portekiz ekibinin ise tecrübeli oyuncu için beklentisinin 12-13 milyon Euro bandında olduğu belirtildi.
HORTA, TRABZONSPOR'A SICAK
Ricardo Horta'nın, Trabzonspor forması giymeye olumlu yaklaştığı ifade edilirken, perşembe günü yapılan toplantının ardından taraflar arasında yeni bir temasın henüz kurulmadığı aktarıldı.
Trabzonspor cephesinin önümüzdeki saatlerde yeni bir hamle yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.
BU SEZON 12 GOL 12 ASİST
31 yaşındaki Ricardo Horta, Benfica altyapısından çıktıktan sonra Vitoria'da profesyonel oldu. Vitoria sonrası Malaga forması da giyen Horta, bu sezon oynadığı 37 resmi maçta 12 gol atıp 12 asist yaptı.
