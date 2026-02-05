05 Şubat
Trabzonspor'dan Ricardo Horta hamlesi!

Trabzonspor, Braga'nın yıldız sol kanat oyuncusu Ricardo Horta için pazarlık masasına oturdu

05 Şubat 2026 18:15
Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürürken Portekiz'den dikkat çeken bir ismi gündemine aldı.

Bordo-mavililerin, Braga forması giyen 31 yaşındaki deneyimli kanat oyuncusu Ricardo Horta için kulübüyle temas kurduğu öğrenildi.

İŞTE KONUŞULAN RAKAMLAR

HT Spor'da yer alan habere göre; Trabzonspor, çarşamba günü Braga ile ilk görüşmesini gerçekleştirdi ve Horta için 8-9 milyon Euro seviyelerinde bir teklif sundu. Portekiz ekibinin ise tecrübeli oyuncu için beklentisinin 12-13 milyon Euro bandında olduğu belirtildi.

HORTA, TRABZONSPOR'A SICAK

Ricardo Horta'nın, Trabzonspor forması giymeye olumlu yaklaştığı ifade edilirken, perşembe günü yapılan toplantının ardından taraflar arasında yeni bir temasın henüz kurulmadığı aktarıldı.

Trabzonspor cephesinin önümüzdeki saatlerde yeni bir hamle yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor.

BU SEZON 12 GOL 12 ASİST

31 yaşındaki Ricardo Horta, Benfica altyapısından çıktıktan sonra Vitoria'da profesyonel oldu. Vitoria sonrası Malaga forması da giyen Horta, bu sezon oynadığı 37 resmi maçta 12 gol atıp 12 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
