Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için Wolves ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı!
Başkan Serdal Adalı'nın talimatı sonrası Agbadou için İngiltere'ye özel uçak gönderildi. Agbadou, cuma sabah 07.00 sularında İstanbul'da olacak.
Fildişi Sahilli stoper ile senelik 3 milyon Euro'dan 4,5 yıllık kontrat imzalanacak.
EN PAHALI 2. TRANSFER
Emmanuel Agbadou için ödenecek 17 milyon Euro, siyah-beyazlı kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelleri arasında Orkun Kökçü (30 milyon Euro) transferinin ardından ikinci sırada yer alacak.
SEZON PERFORMANSI
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bir an önce takımda görmek istediği tecrübeli oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.
Başkan Serdal Adalı'nın talimatı sonrası Agbadou için İngiltere'ye özel uçak gönderildi. Agbadou, cuma sabah 07.00 sularında İstanbul'da olacak.
Fildişi Sahilli stoper ile senelik 3 milyon Euro'dan 4,5 yıllık kontrat imzalanacak.
EN PAHALI 2. TRANSFER
Emmanuel Agbadou için ödenecek 17 milyon Euro, siyah-beyazlı kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelleri arasında Orkun Kökçü (30 milyon Euro) transferinin ardından ikinci sırada yer alacak.
SEZON PERFORMANSI
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bir an önce takımda görmek istediği tecrübeli oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.