05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
0-145'
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Beşiktaş için mutlu son: Agbadou

Beşiktaş stoper Emmanuel Agbadou'nun transferi için anlaşma sağladı.

calendar 05 Şubat 2026 19:37 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 20:11
Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferi için Wolves ve oyuncu tarafıyla her konuda anlaşma sağladı!

Başkan Serdal Adalı'nın talimatı sonrası Agbadou için İngiltere'ye özel uçak gönderildi. Agbadou, cuma sabah 07.00 sularında İstanbul'da olacak.

Fildişi Sahilli stoper ile senelik 3 milyon Euro'dan 4,5 yıllık kontrat imzalanacak.

EN PAHALI 2. TRANSFER

Emmanuel Agbadou için ödenecek 17 milyon Euro, siyah-beyazlı kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedelleri arasında Orkun Kökçü (30 milyon Euro) transferinin ardından ikinci sırada yer alacak.

SEZON PERFORMANSI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da bir an önce takımda görmek istediği tecrübeli oyuncu, bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
