Bilal Erdoğan: 'Cumhurbaşkanımız hep destek oldu'

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu ve aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü üyesi Bilal Erdoğan, N'Golo Kante transferi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın futbola destekleriyle ilgili konuştu.
Bilal Erdoğan, "N'Golo Kante'nin Fenerbahçe'ye transfer sürecindeki destek ne ilk ne de son olacak. Cumhurbaşkanımız kulüp ayrımı yapmadan Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın ve diğer camiaların meselelerini de hep çözmüştür." dedi.
"SPOR KAMUOYU ZAMAN ZAMAN HAKSIZLIK ETTİ"
"Türkiye'de sporcu bir Cumhurbaşkanı var." diyen Bilal Erdoğan, "Kendisi 10 seneden fazla amatör futbol oynamış, Fenerbahçe'den transfer teklifi almış, direkten dönmüş. Bizzat sporcu olan bir Cumhurbaşkanı var. Dolayısıyla spor kamuoyu da zaman zaman Cumhurbaşkanı'na haksızlık etti." ifadelerini kullandı.
"BAŞKA KULÜP OLSA YİNE YAPARDI"
Bilal Erdoğan, "Her camianın zaman zaman Cumhurbaşkanına çok ciddi falsoları oldu ama Cumhurbaşkanı, her camianın önemli meselelerini çözmüş kişidir. İşte Galatasaray'ın stadını yapmıştır, Beşiktaş'ın bir şeyini yapmıştır. Zaten sorduğun zaman söylerler, sormadan kolay kolay söylemezler. Cumhurbaşkanı, bu transfer başka bir kulübün olsa yine yapardı." sözleriyle konuşmasını noktaldaı.
