CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu

CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri açıklandı.

calendar 05 Şubat 2026 15:11 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 15:25
Haber: AA
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
CEV Zeren Group Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçen Türk voleybol kulüplerinin, rakipleri belli oldu.

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup maçlarının tamamlanması sonrası play-off turu ve çeyrek final eşleşmeleri netleşti.

A Grubu'nu zirvede bitiren VakıfBank, Olympiakos (Yunanistan) ile Numia Vero Volley Milano (İtalya) arasındaki, B Grubu lideri Fenerbahçe Medicana da İtalyan ekipleri Igor Gorgonzola Novara ile Savino Del Bene Scandicci arasındaki play-off turu eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde karşılaşacak.

C Grubu'nda birinci olan Eczacıbaşı Dynavit ise çeyrek finalde Developres Rzeszow'un (Polonya) karşısına çıkacak.

D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off turuna yükselen Zeren Spor ise Palmberg Schwerin (Almanya) ile eşleşti. Başkent ekibi turu geçmesi halinde çeyrek finalde Imoco Volley (İtalya) ile karşı karşıya gelecek.

