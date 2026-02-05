Trabzonspor'da rota yine Aral Şimşir

Trabzonspor, Midtjylland forması giyen Aral Şimşir için defterini yeniden açtı.
Bordo-mavililer, Aral Şimşir için Midtjylland ile yeniden görüşmelere başladı.
Midtjylland forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan 23 yaşındaki Aral Şimşir, 8 gol attı ve 15 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen Aral Şimşir'in, kulübü Midtjylland ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.
