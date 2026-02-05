05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-464'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Gilgeous-Alexander, All-Star maçını kaçıracak

Oklahoma City Thunder, süper yıldız Shai Gilgeous-Alexander'ın, kendisine karın bölgesinde zorlanma (abdominal strain) teşhisi konulmasının ardından bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.

calendar 05 Şubat 2026 14:13 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Gilgeous-Alexander, All-Star maçını kaçıracak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Oklahoma City Thunder, süper yıldız Shai Gilgeous-Alexander'ın, kendisine karın bölgesinde zorlanma (abdominal strain) teşhisi konulmasının ardından bir süre forma giyemeyeceğini açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, Gilgeous-Alexander'ın All-Star arasından sonra yeniden değerlendirileceği belirtildi.

Yıldız oyuncu sakatlığı, Salı gecesi Thunder'ın Orlando Magic'i 128-92 mağlup ettiği karşılaşmada yaşadı. Maçta sadece 27 dakika süre alan Gilgeous-Alexander, Thunder'ın 29 sayı farkla önde olduğu üçüncü çeyreğin bitimine iki dakika kala oyundan çıktı ve bir daha sahaya dönmedi.

Bu sakatlık, 27 yaşındaki oyuncunun bir başka üst düzey sezonunu sekteye uğrattı. Gilgeous-Alexander, bu sezon NBA MVP ödülünü yeniden kazanma konusunda güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor. Kanadalı yıldız; 31,8 sayı, 4,4 ribaund, 6,4 asist ve 1,3 top çalma ortalamaları yakalarken, sahadan %55,4, üç sayı çizgisinin gerisinden ise %39 isabet oranıyla oynuyor.

Ayrıca Gilgeous-Alexander, üst üste 121 maçta en az 20 sayı atarak önemli bir seriye imza attı. Bu performans, onu Wilt Chamberlain'in NBA rekoruna sadece beş maç uzaklığa getirdi. Yıldız guard, sakatlanmadan önce Orlando karşısında 23 sayı atarak serisini sürdürmüştü.

Gilgeous-Alexander'ın yokluğu nedeniyle, bu ay düzenlenecek All-Star maçında Team World kadrosunda yer alması beklenen yıldız oyuncunun yerine başka bir isim seçilecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.