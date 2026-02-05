05 Şubat
Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Ethem Çakır: 18 transfer yaptık

Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
1'inci Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un kulüp başkanı Ethem Çakır, 2026-2027 sezonunun planlaması dahilinde kısa süre içerisinde 18 transfer yaptıklarını açıkladı.

Başkan Ethem Çakır, teknik direktör Bekir İrtegün ve yönetim kurulu üyeleri, Hatayspor Osman Çalğın Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çakır; "Biz Atakaş Hatayspor'un AKUT yönetimiyiz. Biz yönetime geldiğimizde kulübün 1 aylık gideri 39 milyon TL idi. Milyon euroluk transferler, yüksek meblağlı ödemeler vardı. Bu mali krizden çıkmak için küçülmeye gitmemiz gerektiğini daha önce de bildirdik. Atakaş Hatayspor'un o dönem 79 personeli vardı. Aylık gideri 2,5 milyon TL idi. Biz burada sayıyı 38'e düşürdük. Şu anki personel giderimiz 1 milyon 241 bin TL'dir. Hatayspor'un aylık maliyeti 7 milyon TL'ye düştü. Atakaş Hatayspor enkazdan çıktı, Mersin'e bu sebeple gittik. Mersin'de her maçta 610 bin TL gider varken şu an İskenderun Sarıseki Fuat Tosyalı Stadyumu'nda 80 bin TL giderimiz var. Federasyondan transfer yasağımız bulunuyordu. Ateşten gömleği giydik. 4 ay içinde TFF Başkanımız İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile 5 kere görüştük. 2 iş insanı dışında hiç kimseden destek alamadık. Serdar Özyurt ve Recep Atakaş dışında destek alamadık. Toplamda 18 futbolcuyu transfer ettik. 18 futbolcunun maliyeti ayda 900 bin TL, toplamda 4 milyon TL'dir. Ligde kalmak için kalan 15 maçta 11 galibiyete ihtiyacımız var" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
