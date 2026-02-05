İspanyol gazetesi Marca'nın haberine göre Real Madrid fiziksel hazırlık antrenörü Antonio Pintus, oyuncuların soluduğu oksijeni ve dışarı verdiği karbondioksiti gerçek zamanlı olarak ölçen bir test gerçekleştirdi. Bu testlerde Arda Güler, saha içindeki yeteneğinin yanı sıra fiziksel kapasitesiyle de iz bıraktı.





Kullanılan teknoloji; teknik ekibin her bir futbolcunun aerobik performansı, solunum verimliliği ve efor kapasitesi hakkında gerçek zamanlı veriler elde etmesini sağlıyor. Bu bağlamda Arda Güler, grubun en iyi derecelerine imza atarak rakiplerinin önüne geçti.



Real Madrid kadrosunda kağıt üzerinde Arda'dan çok daha güçlü görünen oyuncular olduğu düşünüldüğünde, bu sonuç oldukça dikkat çekici bir veri olarak değerlendirdil. Bu sonuç, Arda'nın sadece taktiksel anlamda değil, aynı zamanda fiziksel anlamda da büyük bir adım attığı yönündeki kulüp içi görüşleri güçlendirdi.





Pintus'un bu testlerinin medyadaki yankısının yanı sıra, kulüp içinde bazı şeyler kesinleşti: Arda Güler, fiziksel taleplere de en üst düzeyde yanıt veriyor. Bu durum, Arda'nın "fiziksel kapasitesinin orta sahada oynamaya yetmeyeceği" efsanesini yıkarak Real Madrid kariyerinde belirleyici bir faktör olabilir.



TAKIMIN EN ÇOK KOŞANLARINDAN



Şampiyonlar Ligi rakamları da Arda'nın performansını doğruluyor; Arda, Tchouaméni ve Bellingham ile birlikte takımın en çok koşan oyuncuları arasında yer alıyor. Üç oyuncu da maç başına 90 dakika üzerinden 10 kilometre ortalamaya sahip. Arda'nın toplam rakamı ise oynadığı 556 dakikada 55,6 kilometreye ulaştı.



DAVİD ALABA ŞAŞIRTTI





Arda'nın yanı sıra Fran García, Fede Valverde ve David Alaba da günün en başarılı isimleri arasında yer aldı. Özellikle Bournemouth'a transferi gündeme gelen ancak takımda kalan Fran García'nın performansı, takıma olan bağlılığını ve hazır olduğunu gösterdi. Fiziksel dayanıklılığın simgesi haline gelen Fede Valverde ise bir kez daha güven tazeledi.





Günün sürprizi ise David Alaba oldu. Bu sezon az süre almasına ve çeşitli sakatlıklar yaşamasına rağmen Avusturyalı stoper, aerobik kapasiteyi ölçen bu testte en iyiler arasına girmeyi başardı. Alaba'nın verileri, maç eksiğine rağmen sağlam bir çalışma temeline ve yüksek bir fiziksel seviyeye sahip olduğunu onayladı.



