Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, madalya için kampta

Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen kampta yer alan 12 milli sporcu, başantrenör Yılmaz Göktekin yönetiminde günde tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.



Milli takım, 19-22 Şubat'ta Almanya'da, 5-8 Mart'ta Azerbaycan'da, 12-15 Mart'ta Türkiye'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.



Yılmaz Göktekin, ilk kampın geniş katılımlı olduğunu belirterek, "İlk kampta yaklaşık 20'ye yakın sporcumuz vardı. Performans değerlendirme sürecinin ardından şu an kampta 12 sporcu ve 6 antrenörle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampımız oldukça verimli geçiyor." diye konuştu.



Önlerinde yoğun uluslararası takvim bulunduğunu aktaran Göktekin, "19-22 Şubat'ta Almanya'nın Cottbus kentinde yapılacak Dünya Kupası'na 3 sporcumuzu göndereceğiz. Hemen ardından 5-8 Mart'ta Bakü'de düzenlenecek Dünya Kupası'na da diğer 3 sporcumuz katılacak. Mart ayında ise 6 sporcuyla Antalya'da yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edeceğiz. Bu organizasyonlarla sezonun ilk çeyreğini tamamlamış olacağız." dedi.



Yılmaz Göktekin, ikinci kamp döneminin daha kısa süreli olacağını dile getirerek, "4-14 Şubat tarihlerinde yapılacak ikinci kampta daha çok seri çalışmaları ve sporcuların bireysel performans değerlendirmelerine odaklanacağız. Oldukça yoğun kamp dönemi olacak." ifadelerini kullandı.



