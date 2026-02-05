Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, madalya için kampta

05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
3-045'
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

05 Şubat 2026 15:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, uluslararası organizasyonlara hazırlık kapsamında Bolu'da kamp çalışmalarına başladı.
Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen kampta yer alan 12 milli sporcu, başantrenör Yılmaz Göktekin yönetiminde günde tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Milli takım, 19-22 Şubat'ta Almanya'da, 5-8 Mart'ta Azerbaycan'da, 12-15 Mart'ta Türkiye'de gerçekleştirilecek Dünya Kupası müsabakalarına hazırlanıyor.

Yılmaz Göktekin, ilk kampın geniş katılımlı olduğunu belirterek, "İlk kampta yaklaşık 20'ye yakın sporcumuz vardı. Performans değerlendirme sürecinin ardından şu an kampta 12 sporcu ve 6 antrenörle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kampımız oldukça verimli geçiyor." diye konuştu.

Önlerinde yoğun uluslararası takvim bulunduğunu aktaran Göktekin, "19-22 Şubat'ta Almanya'nın Cottbus kentinde yapılacak Dünya Kupası'na 3 sporcumuzu göndereceğiz. Hemen ardından 5-8 Mart'ta Bakü'de düzenlenecek Dünya Kupası'na da diğer 3 sporcumuz katılacak. Mart ayında ise 6 sporcuyla Antalya'da yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edeceğiz. Bu organizasyonlarla sezonun ilk çeyreğini tamamlamış olacağız." dedi.

Yılmaz Göktekin, ikinci kamp döneminin daha kısa süreli olacağını dile getirerek, "4-14 Şubat tarihlerinde yapılacak ikinci kampta daha çok seri çalışmaları ve sporcuların bireysel performans değerlendirmelerine odaklanacağız. Oldukça yoğun kamp dönemi olacak." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
