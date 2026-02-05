Manchester United'da Andre Onana kararı!

Trabzonspor'un geçtiğimiz yaz Manchester United'dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana'nın geleceği belirsizliğini korurken, İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia geldi.



Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Manchester United, Kamerunlu kaleciyi gelecek sezon kadrosunda tutmayı planlamıyor. Sözleşmesinin bitmesine 2 yıl kalan 29 yaşındaki file bekçisini satarak gelir elde etmeyi hedefleyen İngiliz ekibinin bu konudaki kararının net olduğu belirtildi.



"ONANA İLE YOLA DEVAM ETMELERİ BEKLENMİYOR"



Romano, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, "Gelecek yaz Onana ile yola devam etmeleri beklenmiyor. Amaç, yolları ayırmak için bir çözüm bulmak" ifadelerini kullandı.



"ONANAN İLE İLGİLENEN BİRÇOK KULÜP OLACAK"



Trabzonspor'un Onana ve Manchester United ile yaptığı kiralama anlaşmasında herhangi bir satın alma opsiyonunun bulunmadığını hatırlatan İtalyan gazeteci, Kamerunlu kaleciye ilginin artacağını vurgulayarak, "Onana ile ilgilenen birçok kulüp olacak. Tüm seçeneklerini değerlendirecek. Bugün söyleyebileceğim şey, Onana'nın Manchester United'dan ayrılarak 2026/27 sezonunda farklı bir deneyim yaşamasının beklendiğidir" dedi.



PERFORMANSI



Bordo-mavili formayla bu sezon 17 maça çıkan Andre Onana, kalesinde 22 gol görürken, 3 karşılaşmada ise gol yemedi.



