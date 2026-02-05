05 Şubat
Galatasaray'da yeni transfer: Singo

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sahalara geri dönen Wilfried Singo'yu, "Yeni transfer." olarak değerlendirdi.

calendar 05 Şubat 2026 09:46
Galatasaray'da 22 Kasım'daki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo, uzun süreli sakatlığı sonrası sahalara geri döndü.

Fildişili savunma oyuncusu, kupadaki İstanbulspor maçında sonradan oyuna dahil oldu ve 75 gün sonra sahalara geri döndü.

"YENİ TRANSFER"
ELİ RAHATLADI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından 25 yaşındaki futbolcuyu, "Yeni transfer." olarak nitelendirdi.

Singo'nun geri dönüşüyle birlikte Okan Buruk'un eli de rahatladı. Sarı-kırmızılı teknik adam, kadro içerisinde daha fazla alternatife sahip olacak.

OKAN BURUK'UN SÖZLERİ

Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından, Singo için, "Wilfried Singo, uzun zaman sonra sahalara döndü. Singo'ya yeni bir transfer olarak bakıyorum. O da oynamayı çok istiyordu. Onu, güvenli şekilde oynatmak istedik. Onun geri dönmesi sevindirici." dedi.

Başarılı teknik adam, "Singo'nun bu maçta süre alması önemliydi. Maçların gidişatına göre karar vereceğiz. Juventus maçı için sonra karar veririz." sözlerini sarf etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
