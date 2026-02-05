Galatasaray'da yeni transfer: Singo

Galatasaray'da 22 Kasım'daki Gençlerbirliği maçında sakatlanan Wilfried Singo, uzun süreli sakatlığı sonrası sahalara geri döndü.
Fildişili savunma oyuncusu, kupadaki İstanbulspor maçında sonradan oyuna dahil oldu ve 75 gün sonra sahalara geri döndü.
"YENİ TRANSFER"
ELİ RAHATLADI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından 25 yaşındaki futbolcuyu, "Yeni transfer." olarak nitelendirdi.
Singo'nun geri dönüşüyle birlikte Okan Buruk'un eli de rahatladı. Sarı-kırmızılı teknik adam, kadro içerisinde daha fazla alternatife sahip olacak.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Okan Buruk, İstanbulspor maçının ardından, Singo için, "Wilfried Singo, uzun zaman sonra sahalara döndü. Singo'ya yeni bir transfer olarak bakıyorum. O da oynamayı çok istiyordu. Onu, güvenli şekilde oynatmak istedik. Onun geri dönmesi sevindirici." dedi.
Başarılı teknik adam, "Singo'nun bu maçta süre alması önemliydi. Maçların gidişatına göre karar vereceğiz. Juventus maçı için sonra karar veririz." sözlerini sarf etti.
