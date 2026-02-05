Beşiktaş transferde geç de olsa açıldı. Sırasıyla Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'u kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, bir sürprize imza atıp sağ bek için de girişimlere başladı.
Marsilya'nın 29 yaşındaki oyuncusu Amir Murillo ile ilgilenen siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesinin ardından harekete geçti.
Panamalı futbolcu cephesiyle yapılan görüşmelerde 3.5 yıllık kontrat üzerinden büyük ölçüde anlaşmaya varıldı. Geriye ise Marsilya ile pazarlıkların son aşaması kaldı.
BU GECE İSTANBUL'A GELMESİ BEKLENİYOR
Amir Murillo'nun Beşiktaş'la resmi sözleşmeyi imzalamak ve sağlık kontrolünden geçmek için bu gece (Perşembe) İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
BEŞİKTAŞ'IN TEKLİFİ
Fransız ekibi 6 milyon Euro bonservis bedeli talep ederken, Beşiktaş, 4 milyon Euro teklif etti.
Temasların devam ettiği ve tarafların ortak noktada buluşmasının yakın olduğu belirtildi.
Bu sezon 25 maçta 2 gol, 4 asistlik katkıyla savunma dışında takımına hücumda da katkısı olan Murillo, çok yönlülüğüyle dikkat çekiyor.
Tecrübeli isim, sağ bekin yanı sıra kariyerinde 40 kez stoper olarak da görev yaptı. Ayrıca 27 kez sağ kanat, 9 defa da sol bekte ter döktü.
KİMDİR?
11 Şubat, 1996'da Panama City'de doğan Amir Murillo, San Francisco'nun altyapısında yetişti. 18 yaşında A takımla ilk maçına çıktı.
New York Red Bulls ve Anderlecht formaları giyen Panamalı sağ bek, 2023'te Marsilya'ya katıldı. Panama Milli Takımı ile 90 maça çıkarken 9 kez ağları sarstı.
Amir Murillo, Beşiktaş için geliyor
Beşiktaş, sağ bek için Marsilya forması giyen Amir Murillo'yu gündemine aldı. Siyah-beyazlılar, oyuncuyla büyük ölçüde anlaşırken kulüpler arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi. Murillo'nun, bu akşam (Perşembe) transferi tamamlamak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.
Beşiktaş transferde geç de olsa açıldı. Sırasıyla Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-Gyu Oh'u kadrosuna katan siyah-beyazlı kulüp, bir sürprize imza atıp sağ bek için de girişimlere başladı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Galatasaray'da Ugarte gerçeği!
-
9
Jhon Duran transferi Rusya'da tartışma yarattı!
-
8
Galatasaray, Renato Nhaga'yı açıkladı
-
7
Galatasaray'dan Can Armando Güner açıklaması
-
6
Cagliari'den Semih Kılıçsoy için karar
-
5
Beşiktaş'a Çin işkencesi: Emmanuel Agbadou
-
4
Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Muhtemel 11'ler
-
3
Yaser Asprilla için açıklama
-
2
Amir Murillo, Beşiktaş için geliyor
-
1
Fenerbahçe'den forvet harekatı!
- 12:36 Beşiktaş tarihindeki ilk Güney Koreli : Hyeon-gyu Oh
- 12:30 Süper Lig ara transfer dönemi sona eriyor
- 12:27 Göztepe'den Kazımcan Karataş hamlesi
- 12:18 Süper Lig'de 20 haftada 31 farklı teknik adam
- 12:13 Manchester United'da Andre Onana kararı!
- 12:12 Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri açıklandı!
- 12:10 Galatasaray'dan Sacha Boey sürprizi
- 12:04 Samsunspor Bowling Takımı, üst üste 3. kez şampiyonluğa
- 11:58 Ciro Immobile'den Paris FC'de ilk mesaj!
- 11:55 Sami Uğurlu: "Karagümrük maçı en önemli karşılaşma"
- 11:50 Kış Olimpiyatları'nda 24 olimpiyat, 34 bin sporcu, 13 ülke
- 11:48 Galatasaray tarihinde bir ilk: Renato Nhaga
- 11:44 Kış Olimpiyat Oyunları'nda en çok madalya Norveç'te
- 11:40 Fenerbahçe'ye Al Hilal'den Yusuf Akçiçek için yanıt!
- 11:38 Türkiye, 19. kez kış olimpiyatlarında
- 11:35 Samsunspor'a kötü haber: Sterling
- 11:26 Warriors, Kuminga ve Hield'ı Porzingis karşılığında Hawks'a gönderdi
- 11:24 Abu Dabi'de "Open Masters Games" heyecanı
- 11:22 Chris Paul Raptors'a takaslandı, serbest bırakılması bekleniyor
- 11:21 Bulls, White ve Conley'yi Hornets'a gönderdi
- 11:20 76ers, Jared McCain'i draft hakları karşılığında Thunder'a gönderdi
- 11:19 Anthony Davis, dev takasla Wizards'a katıldı
- 11:18 Anadolu Efes, EuroLeague'de evinde Zalgiris'i ağırlıyor
- 11:18 Trabzonspor'da Armand Lauriente gerçeği!
- 11:05 Amir Murillo, Beşiktaş için geliyor
- 10:51 Buz Yüzücüsü Kayadelen'den çifte altın
- 10:45 Jhon Duran transferi Rusya'da tartışma yarattı!
- 10:44 Galatasaray'dan Türkiye Kupası'nda galibiyet zinciri
- 10:44 Konyaspor'da İlhan Palut geri dönüyor
- 10:39 Ramy Bensebaini'ye Galatasaray için izin yok!
- 10:37 Sevilla'nın hayalleri suya düştü: Youssef En Nesyri
- 10:31 Davis Cup'ta Milli Takım, Slovenya'ya karşı
- 10:23 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılışı yapılıyor
- 10:12 Galatasaray'da hayal kırıklığı: Orta saha transferi
- 10:09 NBA'de Celtics, deplasmanda Rockets'ı mağlup etti
- 09:46 Galatasaray'da yeni transfer: Singo
- 09:26 Galatasaray'da sadece o kaldı!
- 09:11 Beşiktaş'a Çin işkencesi: Emmanuel Agbadou
- 09:10 Bahis ve şike soruşturmasında 52 kişi hakkında iddianame
- 08:56 Murat Özbostan'dan N'Golo Kante yorumu!
- 08:52 Galatasaray'da kupayla kalıyor: Ahmed Kutucu
- 08:38 Yaser Asprilla için açıklama
- 08:27 Fenerbahçe'den forvet harekatı!
- 08:27 Yusuf Demir, eski takımına dönüyor
- 08:19 Galatasaray'da Ugarte gerçeği!
- 08:00 Can Armando için Barış Alper önlemi
- 07:50 Galatasaray'ın yeni ilacı: Renato Nhaga
- 01:43 Fenerbahçe Beko, Paris deplasmanına çıkıyor
- 01:35 Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi açıkladı
- 01:25 Fenerbahçe - Erzurumspor FK: Muhtemel 11'ler
- 01:19 Kocaelispor - Beşiktaş; Muhtemel 11'ler
- 01:10 Okan Buruk'tan Leroy Sane sözleri
- 01:08 Inter, Torino'yu geçerek yarı finale yükseldi
- 00:59 Eczacıbaşı Dynavit'ten İtalya'da kritik zafer
- 00:56 Galatasaray Daikin, CEV Kupası'nda çeyrek finalde
- 00:54 Manchester City, Lig Kupası'nda finalde!
- 00:53 İlyas Öztürk: "Galatasaray'a karşı gençlerle buraya geldik"
- 00:46 Hatayspor, Taylan Özgün'ü kadrosuna kattı
- 00:43 Zeren Spor'dan Almanya'da net galibiyet
- 00:40 VakıfBank'tan muhteşem geri dönüş: 6'da 6!
Manchester City, Lig Kupası'nda finalde!
Simeone'den Lookman açıklaması
Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi
Barcelona, İspanya Kral Kupası'nda yarı finale kaldı
Liverpool'dan Zeki Çelik'e yakın takip!
Joan Laporta'dan Flick ile devam mesajı
Ademola Lookman: "Atletico'da olmak çok özel"
İngiltere'de gündem Acun Ilıcalı!
Vedat Muriqi attı, Mallorca kazandı
Lens, Maximin ile anlaştı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|20
|15
|4
|1
|47
|14
|49
|2
|Fenerbahçe
|20
|13
|7
|0
|45
|17
|46
|3
|Trabzonspor
|20
|12
|6
|2
|38
|23
|42
|4
|Göztepe
|20
|11
|6
|3
|27
|12
|39
|5
|Beşiktaş
|20
|10
|6
|4
|35
|25
|36
|6
|Başakşehir
|20
|8
|6
|6
|34
|21
|30
|7
|Samsunspor
|20
|7
|9
|4
|24
|21
|30
|8
|Gaziantep FK
|20
|6
|7
|7
|27
|34
|25
|9
|Kocaelispor
|20
|6
|6
|8
|16
|21
|24
|10
|Alanyaspor
|20
|4
|10
|6
|20
|22
|22
|11
|Gençlerbirliği
|20
|6
|4
|10
|25
|28
|22
|12
|Rizespor
|20
|4
|8
|8
|24
|30
|20
|13
|Antalyaspor
|20
|5
|5
|10
|19
|33
|20
|14
|Konyaspor
|20
|4
|7
|9
|24
|33
|19
|15
|Eyüpspor
|20
|4
|6
|10
|16
|28
|18
|16
|Kasımpaşa
|20
|3
|7
|10
|15
|27
|16
|17
|Kayserispor
|20
|2
|9
|9
|16
|41
|15
|18
|Karagümrük
|20
|2
|3
|15
|17
|39
|9