05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Warriors, Kuminga ve Hield'ı Porzingis karşılığında Hawks'a gönderdi

Golden State Warriors, Jonathan Kuminga ve Buddy Hield'ı, Kristaps Porzingis karşılığında Atlanta Hawks'a takasladı.

Golden State Warriors, Jonathan Kuminga ve Buddy Hield'ı, Kristaps Porzingis karşılığında Atlanta Hawks'a takasladı.

Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu.

Uzun süredir Warriors'ın radarında olduğu belirtilen Porzingis, bu sezon 17,1 sayı, 5,1 ribaund ve 1,3 blok ortalamaları yakaladı. Letonyalı uzun, Haziran ayında Boston Celtics'ten Atlanta'ya takas edilmişti ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Atlanta ise tecrübeli uzununu göndererek kadrosuna daha yüksek potansiyelli oyuncular eklemeyi hedefliyor. Kuminga, Warriors'taki rolünden memnun olmaması nedeniyle yakın zamanda takas talebinde bulunmuştu.

23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon birçok maçta rotasyon dışında kaldı. 2021 Draftı'nın 7. sırasından seçilen Kuminga, 22 Ocak'ta dokuz dakikada 10 sayı attıktan sonra sakatlık nedeniyle maçtan erken ayrıldı.

Kuminga bu sezon toplamda 20 maçta (13'ü ilk beş) görev aldı ve 12,1 sayı, 5,9 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakaladı.

Hield ise 2025-26 sezonunda maç başına 17,5 dakikada 8,0 sayı üretirken, üç sayı çizgisinin gerisinden %34,4 isabet sağladı.

Golden State ayrıca Çarşamba akşamı ikinci bir hamle yaparak Trayce Jackson-Davis'i, Los Angeles Lakers üzerinden gelen 2026 ikinci tur draft hakkı karşılığında Toronto Raptors'a gönderdi.

Charania'nın aktardığına göre Warriors, Perşembe günkü takas süresi dolmadan önce Giannis Antetokounmpo ile de ilgilenmişti. Ancak iki kez NBA MVP'si seçilen yıldız için yapılan bu girişimler artık sona ermiş durumda.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
