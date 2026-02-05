Golden State Warriors, Jonathan Kuminga ve Buddy Hield'ı, Kristaps Porzingis karşılığında Atlanta Hawks'a takasladı.



Haberi ESPN'den Shams Charania duyurdu.



Uzun süredir Warriors'ın radarında olduğu belirtilen Porzingis, bu sezon 17,1 sayı, 5,1 ribaund ve 1,3 blok ortalamaları yakaladı. Letonyalı uzun, Haziran ayında Boston Celtics'ten Atlanta'ya takas edilmişti ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.



Atlanta ise tecrübeli uzununu göndererek kadrosuna daha yüksek potansiyelli oyuncular eklemeyi hedefliyor. Kuminga, Warriors'taki rolünden memnun olmaması nedeniyle yakın zamanda takas talebinde bulunmuştu.



23 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon birçok maçta rotasyon dışında kaldı. 2021 Draftı'nın 7. sırasından seçilen Kuminga, 22 Ocak'ta dokuz dakikada 10 sayı attıktan sonra sakatlık nedeniyle maçtan erken ayrıldı.



Kuminga bu sezon toplamda 20 maçta (13'ü ilk beş) görev aldı ve 12,1 sayı, 5,9 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakaladı.



Hield ise 2025-26 sezonunda maç başına 17,5 dakikada 8,0 sayı üretirken, üç sayı çizgisinin gerisinden %34,4 isabet sağladı.



Golden State ayrıca Çarşamba akşamı ikinci bir hamle yaparak Trayce Jackson-Davis'i, Los Angeles Lakers üzerinden gelen 2026 ikinci tur draft hakkı karşılığında Toronto Raptors'a gönderdi.



Charania'nın aktardığına göre Warriors, Perşembe günkü takas süresi dolmadan önce Giannis Antetokounmpo ile de ilgilenmişti. Ancak iki kez NBA MVP'si seçilen yıldız için yapılan bu girişimler artık sona ermiş durumda.



