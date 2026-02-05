Yusuf Demir, eski takımına dönüyor

Galatasaray, 22 yaşındaki futbolcusu Yusuf Demir'le yollarını ayırdı. Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien ile büyük oranda anlaşma sağladı.
GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilirken şu ifadeler kullanıldı:
"Galatasaray formasıyla vermiş olduğu emek ve katkılardan dolayı Yusuf Demir'e teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz!"
2022-2023 sezonunda Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir, 2023-2024 sezonunu İsviçre'nin Basel ekibinde kiralık olarak geçirmişti.
Bu sezon sarı-kırmızılı kulübe geri dönen genç oyuncu, ligde 1 maçta 28 dakika, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maçta 97 dakika sahada kaldı.
Galatasaray forması altında toplamda 26 maça çıkan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
GERİ DÖNÜYOR
Galatasaray'da vedanın ardından Yusuf Demir'in yeni adresi de netleşmeye başladı.
Eski takımı Rapid Wien ile görüşen 22 yaşındaki futbolcu, Avusturya temsilcisi ile büyük oranda anlaşma sağladı.
