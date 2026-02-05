05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Göztepe'den Kazımcan Karataş hamlesi

Göztepe, Galatasaray'dan Kazımcan Karataş ile ilgileniyor. İzmir ekibi, bu transfer için nabız yokladı.

calendar 05 Şubat 2026 12:27
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Göztepe'den Kazımcan Karataş hamlesi
Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçına iddialı hazırlanan Göztepe, bir yandan da transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Ara dönemde Brezilyalı golcüler Guilherme Luiz ve Jeferson (Jeh), İsviçreli on numara Alexis Antunes, Ganalı orta saha Musah Mohammed ile kaleci Şamil Öztürk'le resmi sözleşme imzalayıp orta alanda görev yapan Bulgar Filip Krastev'le prensipte anlaşan Göztepe, sol kanat transferi için de geri sayıma geçti.

ARAYIŞLAR BAŞLADI

İdmanda sakatlanan kaptanı İsmail Köybaşı'nın aylarca sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle yerli sol kanat arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar Bodrum FK'dan Cenk Şen, Fatih Karagümrük'ten Çağtay Kurukalıp ve Sivasspor'dan Emirhan Başyiğit'i listesine aldı.

GALATASARAY'DAN KAZIMCAN

İzmir ekibinin ayrıca Galatasaray'da şu an geleceği belirsiz olan Kazımcan Karataş için de nabız yokladığı öğrenildi.

Göztepe, cuma günü sona erecek ara transfer döneminde tüm eksiklerini tamamlamaya çalışıyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
