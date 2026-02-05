Galatasaray'da Singo için sürpriz plan!

Galatasaray, transferin son günlerinde sürpriz bir hamleye imza attı.
Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile eski oyuncusu Sacha Boey'un kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı.
BOEY'UN PERDE ARKASI
Galatasaray'da Fransız yıldız için yapılan transfer hamlesinin perde arkası da ortaya çıktı.
SINGO 6 NUMARAYA
Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Boey transferiyle birlikte sakatlıktan geri dönen Wilfried Singo'yu 6 numarada denemeyi planlıyor.
Okan Buruk, kupadaki İstanbulspor maçında sonradan oyuna dahil olarak 75 gün sonra sahalara geri dönen Singo için "Yeni transfer." yorumunda bulunmuştu.
