05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-467'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Yusuf Demir, Rapid Wien'e döndü

Rapid Wien, Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien'e geri döndü.

Rapid Wien, 22 yaşındaki eski oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.

Yusuf Demir, Rapid Wien ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.

Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yılında Rapid Wien'den kadrosuna katmıştı. Galatasaray forması altında toplamda 26 maça çıkan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

