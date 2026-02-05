Yusuf Demir, Rapid Wien'e döndü

Galatasaray'dan ayrılan Yusuf Demir, eski takımı Rapid Wien'e geri döndü.
Rapid Wien, 22 yaşındaki eski oyuncusunu kadrosuna kattığını açıkladı.
Yusuf Demir, Rapid Wien ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Galatasaray, Yusuf Demir'i 2022 yılında Rapid Wien'den kadrosuna katmıştı. Galatasaray forması altında toplamda 26 maça çıkan Yusuf Demir, 2 gol attı ve 2 asist yaptı.
