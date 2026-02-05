Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James, bu yaz serbest oyuncu olmaya hazırlanırken, kendisine yakın kaynakların Cleveland Cavaliers'a dönüşü "en bariz seçenek" olarak gördüğü bildirildi.



The Athletic'ten Joe Vardon ve Jason Lloyd'un haberine göre, LeBron'a yakın çevreler, yıldız oyuncunun bu yaz 24. NBA sezonunu oynamayı seçmesi halinde Cleveland'ın açık bir hedef olduğunu düşünüyor.



Haberde şu ifadelere yer verildi:



"LeBron James bu yaz serbest oyuncu olacak ve eğer 24. NBA sezonunu oynamayı tercih ederse, kendisine yakın kaynaklar Cleveland'ın bariz bir hedef yeri olacağını söylüyor."



Aynı haberde, James'in alacağı maaşın Los Angeles'ta kazandığı 52,6 milyon dolara yaklaşmasının mümkün olmadığı, ancak 41 yaşındaki yıldızın kariyerini uzatması halinde piyasa gerçeklerinin farkında olduğu vurgulandı.



NBA muhabiri Jake Fischer'a göre, Los Angeles Lakers ile LeBron James'in sezon sonunda yollarını ayırması bekleniyor ve bu görüş iki tarafça da paylaşılıyor.



Lakers yönetimi, takımın yeni merkezini Luka Dončić ve Austin Reaves etrafında kurmayı planlıyor. Kadro yapılanmasının, 2025-26 sezonu için Luka odaklı şekilde şekillendirildiği ifade ediliyor.



LeBron James, şu anda 52,6 milyon dolarlık sona eren bir kontratla Lakers forması giyiyor ve yaz aylarında resmen serbest kalacak.



Efsane oyuncu NBA kariyerine 2003 yılında Cleveland'da başlamış ve 2010 yılına kadar Cavaliers forması giymişti. Miami Heat'te geçirdiği dört sezonun ardından Cleveland'a geri dönen LeBron, takımı 2016 NBA şampiyonluğuna taşıyarak kulüp tarihinin en unutulmaz başarısına imza atmıştı.



