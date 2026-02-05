Hazard: 'Kenan tam bir Real Madrid oyuncusu!'

Chelsea ve Real Madrid'in yıldızı Eden Hazard, İtalyan iş insanı Fabio Cordella ile başlattığı "Şampiyonların Şarabı" (Wine of Champions) projesini tanıtmak için verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.



"ÇOCUKKEN MİLAN TARAFTARIYDIM"



La Gazetta dello Sport'a konuşan Hazard, kariyeri boyunca İtalya'ya transfer olmaya hiç yaklaşmadığını ancak kalbinde hep bir İtalyan takımı olduğunu itiraf etti:



"Dürüst olmak gerekirse Serie A'ya hiç yakın olmadım. Massimo Moratti (eski Inter başkanı) bana hep iltifat ederdi ama benim hayalim her zaman Premier Lig ve Real Madrid'di, bunu da başardım. Ama size bir sır vereyim: Çocukken Milan taraftarıydım. Geçtiğimiz saatlerde Adriano Galliani ile tanıştım; bana 'Seni Berlusconi'nin Milan'ında hayal ediyordum' dedi ama onlar da hiçbir zaman resmi bir adım atmamıştı."



"SARRİ BENDEN RONALDO GİBİ YAŞAMAMI İSTEDİ"



İtalyan teknik adam Maurizio Sarri'nin Chelsea'de kendisine Cristiano Ronaldo'nun yaşam tarzını örnek almasını tavsiye ettiği hatırlatıldığında Hazard şu yanıtı verdi:



"Sarri bana Ronaldo'yu örnek almamı söylerdi ama ben istemediğimi söylerdim. Hiçbir zaman aşırıya kaçmadım ama saha içinde ve dışında her zaman 'Hazard' olmak istedim. Arkadaşlarım yemeğe davet ederse geri çevirmezdim, canım bir kadeh bir şey içmek isterse kendimi mahrum bırakmazdım. Cristiano, Cristiano'dur; ben Hazard'ım. Sadece kendim olmak ve futbol oynamak istedim. Bazıları için bu yanlıştır ama ben memnunum. Ronaldo ve Messi benim dönemimin en iyileriydi, ama onların hemen arkasında ben ve belki de Neymar vardık."



"SARRİ'NİN İDMANLARI ÇOK SIKICIYDI, CONTE İSE İNANILMAZDI"



Chelsea döneminde çalıştığı teknik direktörler hakkında değerlendirmede bulunan Belçikalı eski futbolcu "Sarri ve Conte ile çok kupa kazandım. Sarri ile aramızda özel bir bağ vardı, futbol anlayışı bana yakındı. Ama bazen ona antrenmanlarının çok sıkıcı olduğunu söylerdim. Bu bir eleştiri değil, çünkü sonuçlar onu ve Conte'yi haklı çıkarıyor. Antonio (Conte) inanılmazdı, bize sonsuz tekrarlar yaptırırdı." dedi.



"EN İYİSİ MOURİNHO"



Jose Mourinho ile ilgili itirafta bulunan Hazard "En iyisi mi? O bir İtalyan değil ama onu iyi tanıyorsunuz; Mourinho. Olağanüstü bir iletişimci. Düşünme tarzı ve fikirlerini futbolculara aktarma şekli tek kelimeyle harika." ifadelerini kullandı.



"ÇOCUKLARIM KENAN'A BAYILIYOR"



Juventus'un 10 numarası Kenan Yıldız hakkında da konuşan Eden Hazard, milli futbolcumuzun bir gün Real Madrid'de forma giyebileceğini belirtti ve şöyle konuştu;



"Çocuklarım Kenan Yıldız'a bayılıyor. Onun hareketlerini içeren bir sürü video izliyorlar ve bir gün onu Premier Lig'de görmeyi umuyorlar. Bana göreyse o tam bir Real Madrid oyuncusu gibi görünüyor..."



"FABREGAS, CHELSEA'YA..."



Son olarak İtalya'daki şampiyonluk yarışı ve eski takım arkadaşı, aynı zamanda Como teknik direktörü Cesc Fabregas hakkında açıklama yapan Hazard, şunları söyledi;



"Inter favori mi? Evet, ama her an her şey değişebilir. Juventus yükselişte, Napoli kaliteli. Inter sadece ligde değil, Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı olabilir.



"Fabregas ile yazın konuştuk. Ona tarihin en iyi orta sahalarından biri olduğunu ve en iyi teknik direktörlerinden biri olacağını söyledim. Artık Chelsea'ye dönme vaktinin geldiğini anlattım, buna güldü ama ben ciddiyim. O futbolu seviyor ve her şeyi biliyor. Bir Chelsea taraftarı olarak onu kulübede görmeyi hayal ediyorum."



