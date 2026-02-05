05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-465'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Alimpijevic: "EuroCup maçlarını Akatlar'da istiyorum!"

EuroCup B Grubu'nda konuk ettiği Türk Telekom'u yenen Beşiktaş GAİN'in başantrenörü Dusan Alimpijevic, Akatlar atmosferi hakkında konuştu

calendar 05 Şubat 2026 14:01
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: Sporx.com
Alimpijevic: 'EuroCup maçlarını Akatlar'da istiyorum!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



EuroCup B Grubu 17. haftasında Beşiktaş GAİN, Türk derbisinde Türk Telekom'u 91-81 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından Beşiktaş GAİN başantrenörü Dusan Alimpijevic, Akatlar'da oluşan atmosfer hakkında konuştu.

"EuroCup'ı Akatlar'da bitirmek istiyorum çünkü burada inanılmaz bir atmosfer oluyor. Türkiye Ligi'nde Play-offları farklı bir salonda oynayabiliriz ama EuroCup'ı Akatlar'da bitirmek istiyorum."

"BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN BU DURUMDAYDI?"

Beşiktaş'ın basketbolda uzun süredir böyle bir hava yakalamadığını belirten Sırp koç, "Şunu söylemek istiyorum: Bir grup insan var ve bu grup, gerçekten bu takıma son derece sadık. Her maça geliyorlar, bu insanlara çok büyük saygı duyuyorum. Yaklaşık 2500 - 3000 insan, oynadığımız her maça geliyor. Sadece EuroCup değil, lig maçlarına da geliyorlar. Yine de EuroCup ve lig maçlarımızda oluşan farka bir bakın. Şunu sormak istiyorum, Beşiktaş basketbolda en son ne zaman bu durumdaydı? EuroCup'ta lider olabiliriz, ligde ise Fenerbahçe'nin ardından ikinci sıradayız. EuroLeague liderinden bahsediyoruz. Dolayısıyla basketbolda bu durumdayken bu salonu çoğu maçta daha da dolu görmek istiyorum. Yine de her maçımıza gelen ve bizi destekleyen insanlardan dolayı çok mutluyum. Bugün de inanılmaz bir atmosfer vardı. İnanılmazdı. Bu atmosferde oynamak, rakiplerimiz için çok zor."

Türk Telekom koçu Erdem Can da Beşiktaş taraftarı hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş taraftarına gerçekten teşekkür ediyorum, bugün inanılmaz centilmendiler. Takımlarını savundular. Belli bölümlerde, biz oyunun içine girdiğimizde takımlarını çok iyi desteklediler. Gerçek bir deplasman ve basketbol atmosferi vardı."


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
