Alimpijevic: 'EuroCup maçlarını Akatlar'da istiyorum!'

EuroCup B Grubu 17. haftasında Beşiktaş GAİN, Türk derbisinde Türk Telekom'u 91-81 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın ardından Beşiktaş GAİN başantrenörü Dusan Alimpijevic, Akatlar'da oluşan atmosfer hakkında konuştu.



"EuroCup'ı Akatlar'da bitirmek istiyorum çünkü burada inanılmaz bir atmosfer oluyor. Türkiye Ligi'nde Play-offları farklı bir salonda oynayabiliriz ama EuroCup'ı Akatlar'da bitirmek istiyorum."



"BEŞİKTAŞ EN SON NE ZAMAN BU DURUMDAYDI?"



Beşiktaş'ın basketbolda uzun süredir böyle bir hava yakalamadığını belirten Sırp koç, "Şunu söylemek istiyorum: Bir grup insan var ve bu grup, gerçekten bu takıma son derece sadık. Her maça geliyorlar, bu insanlara çok büyük saygı duyuyorum. Yaklaşık 2500 - 3000 insan, oynadığımız her maça geliyor. Sadece EuroCup değil, lig maçlarına da geliyorlar. Yine de EuroCup ve lig maçlarımızda oluşan farka bir bakın. Şunu sormak istiyorum, Beşiktaş basketbolda en son ne zaman bu durumdaydı? EuroCup'ta lider olabiliriz, ligde ise Fenerbahçe'nin ardından ikinci sıradayız. EuroLeague liderinden bahsediyoruz. Dolayısıyla basketbolda bu durumdayken bu salonu çoğu maçta daha da dolu görmek istiyorum. Yine de her maçımıza gelen ve bizi destekleyen insanlardan dolayı çok mutluyum. Bugün de inanılmaz bir atmosfer vardı. İnanılmazdı. Bu atmosferde oynamak, rakiplerimiz için çok zor."



Türk Telekom koçu Erdem Can da Beşiktaş taraftarı hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.



"Beşiktaş taraftarına gerçekten teşekkür ediyorum, bugün inanılmaz centilmendiler. Takımlarını savundular. Belli bölümlerde, biz oyunun içine girdiğimizde takımlarını çok iyi desteklediler. Gerçek bir deplasman ve basketbol atmosferi vardı."





