05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-467'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Samsunspor'da Elayis Tavsan, Türk statüsünde

Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan, artık Türk statüsünde oynayacak

05 Şubat 2026 13:43
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Samsunspor'da Elayis Tavsan, Türk statüsünde
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da vatandaşlık işlemleri tamamlanan Elayis Tavsan'ın Türk statüsünde forma giyeceği bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Elayis Tavsan'ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanmasına verdiği destekten dolayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve tüm devlet yetkililerine teşekkür edildi.

Vatandaşlık işlemleri tamamlanan Hollanda doğumlu 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Türk statüsünde forma giyecek.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
