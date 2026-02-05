05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-467'
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Raptors, Warriors'tan Trayce Jackson-Davis'i kadrosuna kattı

Golden State Warriors, pivot Trayce Jackson-Davis'i, Los Angeles Lakers üzerinden gelen 2026 ikinci tur draft hakkı karşılığında Toronto Raptors'a takasladı.

05 Şubat 2026 14:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Golden State Warriors, pivot Trayce Jackson-Davis'i, Los Angeles Lakers üzerinden gelen 2026 ikinci tur draft hakkı karşılığında Toronto Raptors'a takasladı.

Anlaşmayı ESPN'den Shams Charania doğruladı.

Raptors, Jackson-Davis'i kadrosuna katabilmek için lüks vergi sınırının altına inmeyi başardı. Toronto'nun bu alanı açması, Çarşamba öğleden sonra Los Angeles Clippers ve Brooklyn Nets'ın da yer aldığı çok takımlı bir anlaşmada Ochai Agbaji'nin maaşından çıkılmasıyla mümkün oldu.

Bu sezon Warriors formasıyla 36 maçta görev alan Jackson-Davis, 11,4 dakika ortalama süre alarak 4,2 sayı ve 3,1 ribaund istatistikleri üretti. 25 yaşındaki uzun, 2023 NBA Draftı'nda 57. sıradan seçilmişti.

Toronto, as pivotu Jakob Poeltl'in sırt sakatlığı nedeniyle forma giyememesi sonrası pota altına takviye arayışındaydı. Jackson-Davis'in gelişi, Raptors'ın ön alan rotasyonundaki bu eksikliği kısmen gidermeyi hedefliyor.

