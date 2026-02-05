Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tabata, 45 yaşında transfer oldu!

Türk futbolseverlerin Gaziantepspor ve Beşiktaş dönemlerinden yakından tanıdığı Rodrigo Tabata, dünya futbolunda eşine az rastlanır bir istikrara imza atıyor.



TABATA 45 YAŞINDA TRANSFER YAPTI



Katar 2. Ligi'nde oynayan 45 yaşındaki orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde Al-Kharitiyath'tan ayrılarak Al-Markhiya'ya transfer oldu.



BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIKTAN SONRA KATAR'DA 15 YIL OYNADI



2009 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye macerasının ardından 2011'de Katar'ın yolunu tutan Tabata, bu ülkede tam 15 yılı geride bıraktı.



KATAR FUTBOLUNUN EN İKONİK FİGÜRLERİNDEN



Birçok meslektaşının teknik direktörlük koltuğuna oturduğu bir yaşta profesyonel sözleşmelere imza atmaya devam eden Tabata, Katar futbolunun en ikonik figürlerinden biri haline gelmeyi başardı.







