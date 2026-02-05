05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
3-045'
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tabata, 45 yaşında transfer oldu!

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Rodrigo Tabata 45 yaşında Katar 2. Lig ekibi Al-Markhiya'ya transfer oldu.

calendar 05 Şubat 2026 15:11
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Tabata, 45 yaşında transfer oldu!
Türk futbolseverlerin Gaziantepspor ve Beşiktaş dönemlerinden yakından tanıdığı Rodrigo Tabata, dünya futbolunda eşine az rastlanır bir istikrara imza atıyor.

TABATA 45 YAŞINDA TRANSFER YAPTI

Katar 2. Ligi'nde oynayan 45 yaşındaki orta saha oyuncusu, ara transfer döneminde Al-Kharitiyath'tan ayrılarak Al-Markhiya'ya transfer oldu.

BEŞİKTAŞ'TAN AYRILDIKTAN SONRA KATAR'DA 15 YIL OYNADI

2009 yılında 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer olan ancak Türkiye macerasının ardından 2011'de Katar'ın yolunu tutan Tabata, bu ülkede tam 15 yılı geride bıraktı.

KATAR FUTBOLUNUN EN İKONİK FİGÜRLERİNDEN

Birçok meslektaşının teknik direktörlük koltuğuna oturduğu bir yaşta profesyonel sözleşmelere imza atmaya devam eden Tabata, Katar futbolunun en ikonik figürlerinden biri haline gelmeyi başardı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
