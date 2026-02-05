Suudi Arabistan'da ara transfer döneminde Al-Hilal'e imza atan Karim Benzema, bu transferiyle büyük tartışma yarattı. Fransız yıldızın, sezonun ortasında Al-Ittihad'dan ayrılıp doğrudan ezeli rakibe gitmesi, camiada tepkilere neden oldu.
Suudi Pro League'de son şampiyon unvanını taşıyan Al-Ittihad'ın bu sezon ligde 6. sırada kalması ve şampiyonluk yarışından erken kopması, eleştirilerin dozunu daha da artırdı. Kulüp tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Mohammed Noor, Benzema'nın kararını sert ifadelerle hedef aldı.
"HİÇBİR ŞEY YAPMADI, SONRA DESTEK GÖRDÜ"
1994-2013 ve 2014-2016 yılları arasında Al-Ittihad forması giyen Mohammed Noor, Dawrina Gher programında Fransız yıldızı adeta yerden yere vurdu. Noor, Benzema'nın kulüpteki ilk sezonunu hatırlatarak şunları söyledi:
"Benzema Al-Ittihad'a geldiği ilk sezonda ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı, değil mi? Sonraki sezonda ise her şeyi altüst etti. Peki onu kim gerçekten destekledi? Kim arkasında durdu? Al-Ittihad formasıyla kaç penaltı kaçırdı, 5-6 penaltı değil mi?"
"TARAFTAR ONU SIRTLADI, KUPALAR GELDİ"
Deneyimli isim, taraftarların Benzema'ya verdiği desteğin altını çizdi:
"Taraftarlar ne yaptı? Onu destekledi. Takımın tamamını destekledi ve biz hem ligi hem de kupayı kazandık. Doğru mu söylüyorum, söylemiyor muyum?"
"SEN KİMSİN?"
Noor'un en sert sözleri ise Benzema'nın ayrılık kararına geldi:
"Tüm bunlardan sonra sezon ortasında çıkıp 'Bu takım için artık oynamak istemiyorum' diyorsun. Sen kimsin? Kariyerine saygım var ama Ronaldo'dan ne farkın var? Onunla bile kıyaslanmıyorsun. Hiç kimsesin."
Al Hilal'e transfer olan Karim Benzema'yı yerden yere vurdu!
