05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
3-0DA
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Hyeongyu Oh'dan Beşiktaş taraftarına ilk mesaj!

Beşiktaş'ın yeni transferi Güney Koreli santrfor Hyeongyu Oh, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video ile taraftara seslendi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Güney Koreli futbolcu Hyeongyu Oh, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan video ile taraftara seslendi. 



Beşiktaş formasıyla ilk mesajını veren Oh, paylaşılan videoda dikkat çeken ifadeler kullandı. Güney Koreli futbolcu, şu sözlerle iddiasını ortaya koydu:

"Bir yanım geçmiş. Bir yanım gelecek.

Bir yanım sabır. Bir yanım isyan.

Bir yanım siyah. Bir yanım beyaz. 

Karanlıktan korkmam, onu kullanırım.

Işığı aramam, onu ben yakarım.

Ben Hyeongyu Oh…

Beşiktaş için savaşmaya geldim."  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
