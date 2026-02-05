Kayserispor'dan Bouchouari hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferin bitmesine kısa bir süre kala yeni takviyeler için harekete geçti.
Kayserispor, Trabzonspor'dan orta saha oyuncusu Benjamin Bouchouari ile ilgileniyor. Sarı-kırmızılı takım, Bouchouari transferi için Trabzonspor'la görüşmelere de başladı.
24 yaşındaki orta saha oyuncusu, Trabzonspor forması altında bu sezon 12 maçta süre buldu.
