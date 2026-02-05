Gökhan İnler'den Nicolo Zaniolo yanıtı

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.
Gökhan İnler, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili, "Zaniolo ile sık sık, her gün görüşüyoruz. Tecrübelerimi anlatıyorum. Oyuncularla iyi bir iletişimim var. Onunla da çok sık konuşuyoruz. Zaniolo büyük sakatlıklar yaşadı ama fiziksel olarak kendisini çok iyi bir şekilde geliştirdi. Mental olarak çok enerjili bir oyuncu. Her maçta oynamak, gol atmak istiyor. Bunlar çok güzel şeyler." dedi.
İnler, Zaniolo'nun opsiyonu ve geleceğiyle ilgili, "Kendisi çok çalışıyor ve performansından memnunuz. Bonservisiyle alakalı karar yetkisi bizde. Sezon sonunda bir değerlendirme yapacağız." sözlerini sarf etti.
Udinese forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
