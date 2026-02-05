05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Gökhan İnler'den Nicolo Zaniolo yanıtı

Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo'nun geleceğiyle ilgili sezon sonunda karar vereceklerini söyledi.

calendar 05 Şubat 2026 16:26 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 16:51
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Udinese Sportif Direktörü Gökhan İnler, Tivibu Spor'da açıklamalarda bulundu.

Gökhan İnler, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Nicolo Zaniolo ile ilgili, "Zaniolo ile sık sık, her gün görüşüyoruz. Tecrübelerimi anlatıyorum. Oyuncularla iyi bir iletişimim var. Onunla da çok sık konuşuyoruz. Zaniolo büyük sakatlıklar yaşadı ama fiziksel olarak kendisini çok iyi bir şekilde geliştirdi. Mental olarak çok enerjili bir oyuncu. Her maçta oynamak, gol atmak istiyor. Bunlar çok güzel şeyler." dedi.

İnler, Zaniolo'nun opsiyonu ve geleceğiyle ilgili, "Kendisi çok çalışıyor ve performansından memnunuz. Bonservisiyle alakalı karar yetkisi bizde. Sezon sonunda bir değerlendirme yapacağız." sözlerini sarf etti.

Udinese forması altında bu sezon 21 maçta süre bulan 26 yaşındaki Nicolo Zaniolo, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
