NBA'de büyük yankı uyandıran bir takasla Dallas Mavericks, yıldız uzun Anthony Davis'i sekiz oyuncunun dahil olduğu kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde Washington Wizards'a gönderiyor.



ESPN'den Shams Charania'nın aktardığına göre taraflar arasında anlaşma sağlandı.



Bu dev takas kapsamında Jaden Hardy, D'Angelo Russell ve Dante Exum da Washington'a giderken; Mavericks, karşılığında Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, iki birinci tur draft hakkı ve üç ikinci tur draft hakkı alacak.



Charania'nın verdiği bilgilere göre Dallas ayrıca Oklahoma City Thunder'ın 2026 birinci tur draft hakkını ve Golden State Warriors'ın 2030 yılına ait korumalı birinci tur draft hakkını da bünyesine katıyor. Buna ek olarak Mavericks, Phoenix Suns'ın 2026, Chicago Bulls'un 2027 ve Houston Rockets'ın 2029 yıllarına ait ikinci tur draft seçimlerini de alacak.



ESPN'den Tim MacMahon, bu takasla birlikte Dallas'ın gelecek sezon maaş bütçesinden yaklaşık 70 milyon dolarlık bir yükten kurtulduğunu belirtirken, Bobby Marks ise Mavericks'in bu hamle sonrası lüks vergi sınırının ve her iki maaş apronunun altına indiğini aktardı.



Middleton, Branham ve Bagley'nin tamamı sezon sonunda sona erecek sözleşmelere sahip. 2024 NBA Draftı'nda birinci turdan seçilen AJ Johnson ise bu sezon Wizards'ta oldukça sınırlı bir rol üstlendi ve 25 maçta maç başına 8,6 dakika süre alarak 2,8 sayı ortalaması tutturdu.



Davis ise bu sezon çıktığı 20 maçta 20,4 sayı, 11,1 ribaund, 2,8 asist, 1,7 blok ve 1,1 top çalma ortalamaları yakaladı. Yıldız oyuncu şu anda elindeki bağ dokularında meydana gelen hasar nedeniyle en az altı hafta sahalardan uzak kalacak. Davis ameliyattan kaçınmayı başardı.



10 kez All-Star seçilen Davis'in sözleşmesi 2026-27 sezonu sonuna kadar devam ediyor ve ardından 62,8 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli uzun, 6 Ağustos'ta dört yıl ve 275 milyon dolarlık maksimum kontrat uzatma anlaşması imzalama hakkına sahip olacak.



Washington cephesinde ise bu hamle, Ocak ayında Atlanta Hawks'tan Trae Young'ın kadroya katılmasının ardından Wizards'a etrafında takım kurulabilecek güçlü bir yıldız ikilisi kazandırmış oldu. Başkent ekibi ayrıca Alex Sarr, Kyshawn George, Tre Johnson ve Bilal Coulibaly gibi umut vadeden gençlerden oluşan bir çekirdeğe de sahip.



Doğu Konferansı'nda 13 galibiyet – 36 mağlubiyetle sondan ikinci sırada yer alan Wizards, 2026 birinci tur draft hakkının ilk sekiz sıraya karşı korumalı olması nedeniyle drafttan bir üst düzey yetenek daha ekleme şansını da elinde bulunduruyor.



Hardy'nin sözleşmesi en az iki sezon daha devam ediyor. 23 yaşındaki guard, kenardan gelen "mikrodalga" skorer olarak zaman zaman umut verse de, Mavericks'te geçirdiği dört sezonun çeşitli bölümlerinde istikrarlı bir rotasyon rolü elde etmeyi başaramadı.



Russell ise geçen yaz Dallas'a iki yıl ve 11,7 milyon dolarlık bir kontratla katılmıştı. Bu sözleşmede 2026-27 sezonu için 6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor. Tecrübeli guard, bu sezon kariyerinin en düşük sayı ortalamasını (maç başına 10,2) ve en düşük üçlük yüzdesini (%29,5) kaydetti.



Exum, Kasım ayında geçirdiği sezonu kapatan diz ameliyatı sonrası sahalara dönemedi. Eski 5. sıra draft seçimi, yaz aylarında serbest oyuncu pazarına çıkacak.



