05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-024'

Fenerbahçe, ikinci yarıda geri döndü

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Erzurumspor'u 3-1 mağlup etti.

calendar 05 Şubat 2026 22:21 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2026 22:26
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, ikinci yarıda geri döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe ve Erzurumspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.

Erzurumspor, Fenerbahçe savunmasının hatası sonrası 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

TEDESCO'DAN DEVREDE 4 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, ikinci yarının başında Mert Müldür, Asensio, Talisca ve Guendouzi'yi oyun aldı. Oğuz Aydın, Musaba, İsmal Yüksek ve Alvarez oyundan alındı.

F.BAHÇE'DEN 25 DAKİKADA 3 GOL

Değişiklikler sonrası baskısını artıran Fenerbahçe, 52. dakikada Marco Asensio ile eşitliği sağladı.

Talisca, 70. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Brezilyalı yıldız, 77. dakikada kendisine yapılan penaltıyı kullandı ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor ise 3 puanda kaldı.

Fenerbahçe, kupadaki son grup maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Erzurumspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.

DETAYLAR BİRAZDAN...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.