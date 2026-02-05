Fenerbahçe, ikinci yarıda geri döndü

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe ve Erzurumspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Fenerbahçe 3-1'lik skorla kazandı.
Erzurumspor, Fenerbahçe savunmasının hatası sonrası 40. dakikada Mustafa Fettahoğlu'nun golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
TEDESCO'DAN DEVREDE 4 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, ikinci yarının başında Mert Müldür, Asensio, Talisca ve Guendouzi'yi oyun aldı. Oğuz Aydın, Musaba, İsmal Yüksek ve Alvarez oyundan alındı.
F.BAHÇE'DEN 25 DAKİKADA 3 GOL
Değişiklikler sonrası baskısını artıran Fenerbahçe, 52. dakikada Marco Asensio ile eşitliği sağladı.
Talisca, 70. dakikada Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Brezilyalı yıldız, 77. dakikada kendisine yapılan penaltıyı kullandı ve maçın skorunu belirledi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, kupadaki puanını 6'ya yükseltti. Erzurumspor ise 3 puanda kaldı.
Fenerbahçe, kupadaki son grup maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak. Erzurumspor ise Keçiörengücü'nü ağırlayacak.
